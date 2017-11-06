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Світське життя по-гуцульськи: відома телеведуча відвідала Верховинщину. ФОТО

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Популярна телеведуча Катерина Осадча завітала до Верховини. Там її пригощали баношем та розважали гуцульською музикою. 

Про це інформує сайт Ogogo.

Don Yapon

У Верховині вона записувала інтерв’ю із Марією Яремчук. Співачка  подарувала Осадчій сушені гриби й смерековий мед.

Нагадаємо раніше Марія Яремчук похизувалася відпочинком в Карпатах: “У Верховині гриби кращі, ніж у Амстердамі”.

“Світське життє по-гуцульськи. А я вам казала, шо Карпати, то є файно Марічка всіх нагодувала кулешков, Катя поїхала т‘хаті з грибами від Юри Соломченка, ну а кавербенд “Горяни” тепер стане відомим на всю країну”, – йдеться у дописі Софії Рудік, яка опублікувала фото та відео візиту Осадчої на своїй сторінці у Facebook.

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