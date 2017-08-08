Суддя з Луганщини судитиме в Яремчі

Вчора Президент України підписав указ “Про призначення та тимчасове переведення суддів”.
Зокрема, указом призначені у місцевих загальних судах призначені нові судді, зокрема, і в Яремчанський міський суд, інформують “Вікна”.
З Перевальського районного суду Луганської області переведено шляхом відрядження строком до шести місяців суддю Іванова Андрія Петровича на роботу — на посаді судді Яремчанського міського суду.
Раніше йшлося, що В Яремче і Тлумачі — не залишилося жодного судді. В інших райцентрах працюють, максимум, два служителі Феміди, а це унеможливлює прийняття окремих рішень.
Загалом місцеві суди Прикарпаття торік розглянули понад 16 тисяч криімнальних справ і проваджень.
Довідка. Андрій Іванов — суддя Перевальського районного суду Луганської області. Член Правління Асоціації розвитку суддівського самоврядування України.
Громадянство – Україна.
Дата народження: 08 травня 1972 року
Місце реєстрації: Україна, Луганська область, м. Перевальськ.
Тимчасове місце проживання: м. Київ.
Освіта:
1989–1994 – студент Луганського сільськогосподарського інституту, факультет механізації сільського господарства, спеціальність інженер механік по ремонту тракторів і автомобілів.
1999 – 2003 – Національна Академія Внутрішніх Справ України за спеціальністю правознавство.
2004 – 2005 року – факультет підготовки професійних суддів Національної Юридичної Академії ім. Ярослава Мудрого, отримав кваліфікацію магістра права.
Трудова діяльність:
1989 – слюсар гаража Червонопрапорної птахофабрики Луганськптицепрома.
1994 – 1996 завідувач механічними майстернями Комунарського птахорадгоспу Луганськптицепрома, сел. Селезнівка Перевальського району Луганської області.
1996 року – 2004 року – служба в органах внутрішніх справ України на посадах державтоінспектора, старшого державтоінспектора Відділення ДАІ Перевальського РВ УМВС України в Луганській області;
З липня 2005 року – робота в Перевальському районному суді Луганської області на посадах: помічника судді, помічника голови суду, керівника апарату суду;
2005 – 2009 – робота за сумісництвом викладачем правових дисциплін в “Приватному вищому навчальному закладі” Вищій школі бізнесу “Алчевського гірничо-металургійного інституту Луганській області.
2009 – по теперішній час – суддя Перевальського районного суду Луганської області.
2011 – заступник голови Перевальського районного суду Луганської області.
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