Суддя з Луганщини судитиме в Яремчі

Зокрема, указом призначені у місцевих загальних судах призначені нові судді, зокрема, і в Яремчанський міський суд, інформують “Вікна”.

З Перевальського районного суду Луганської області переведено шляхом відрядження строком до шести місяців суддю Іванова Андрія Петровича на роботу — на посаді судді Яремчанського міського суду.

Раніше йшлося, що В Яремче і Тлумачі — не залишилося жодного судді. В інших райцентрах працюють, максимум, два служителі Феміди, а це унеможливлює прийняття окремих рішень.

Загалом місцеві суди Прикарпаття торік розглянули понад 16 тисяч криімнальних справ і проваджень.

Довідка. Андрій Іванов — суддя Перевальського районного суду Луганської області. Член Правління Асоціації розвитку суддівського самоврядування України.

Громадянство – Україна.

Дата народження: 08 травня 1972 року

Місце реєстрації: Україна, Луганська область, м. Перевальськ.

Тимчасове місце проживання: м. Київ.

Освіта:

1989–1994 – студент Луганського сільськогосподарського інституту, факультет механізації сільського господарства, спеціальність інженер механік по ремонту тракторів і автомобілів.

1999 – 2003 – Національна Академія Внутрішніх Справ України за спеціальністю правознавство.

2004 – 2005 року – факультет підготовки професійних суддів Національної Юридичної Академії ім. Ярослава Мудрого, отримав кваліфікацію магістра права.

Трудова діяльність:

1989 – слюсар гаража Червонопрапорної птахофабрики Луганськптицепрома.

1994 – 1996 завідувач механічними майстернями Комунарського птахорадгоспу Луганськптицепрома, сел. Селезнівка Перевальського району Луганської області.

1996 року – 2004 року – служба в органах внутрішніх справ України на посадах державтоінспектора, старшого державтоінспектора Відділення ДАІ Перевальського РВ УМВС України в Луганській області;

З липня 2005 року – робота в Перевальському районному суді Луганської області на посадах: помічника судді, помічника голови суду, керівника апарату суду;

2005 – 2009 – робота за сумісництвом викладачем правових дисциплін в “Приватному вищому навчальному закладі” Вищій школі бізнесу “Алчевського гірничо-металургійного інституту Луганській області.

2009 – по теперішній час – суддя Перевальського районного суду Луганської області.

2011 – заступник голови Перевальського районного суду Луганської області.

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