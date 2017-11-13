Судді шоу “Голос. Діти” переплутали дівчинку з зірковою прикарпаткою Тіною Кароль. ВІДЕО

13-річна Владислава Смаляна приїхала на шоу “Голос. Діти” з Вінничини.

Для виступу дівчинка обрала пісню зіркової прикарпатки Тіни Кароль “Твої гріхи”, але Владислава настільки зачарувала своїм голосом, що судді не змогли її відрізнити від самої співачки.

Про це пише 24 канал.

За правилами шоу, судді “Голос. Діти” на “сліпих” прослуховуванням повинні сидіти спиною до учасників кастингів. Коли ж на сцену вийшла Владислава і почала співати, Наталія Могилевська була впевнена, що на сцені зараз виконує пісню співачка Тіна Кароль.

Діма Монатік і дует “Время и стекло” були не такі впевнені, як Наталія. Але все ж до Владислави розвернулось два крісла, але без Наталії Могилевської. Дівчинка обрала собі за наставника Діму Монатіка.