Суд у справі депутатки з Коломиї Марії Ткачук відклали

3 січня в Івано-Франківську продовжився розгляд судового позову Марії Ткачук до голови обласної ради Олександра Сича.

Про це повідомляє Галицький кореспондент.

Нагадаємо, що вже півтора року кандидатка у депутати від “Самопомочі” Марія Ткачук намагається відібрати депутатський мандат у свого однопартійця Сергія Коцюра, оскільки його було призначено першим заступником Коломийського міського голови. Через те, що закон забороняє таке сумісництво, Ткачук пішла до суду, щоб довести, що мандат по праву належить їй.

Минуле засідання, яке проводилось понад чотири години, вирішили перенести через те, що воно надто довго тривало.

Представник відповідача надіслав клопотання про відкладення справи і сам на засідання не з’явився. Причиною цього клопотання стали складні сімейні обставини Сергія Коцюра.

У свою чергу, представник Марії Ткачук зазначив, що вони проти клопотання, адже за законом суд може розглядати справу без відповідача та його захисника.

“Я вважаю, що важкі сімейні обставини не є причиною для відкладання засідання”, – зазначив представник позивача Тарас Жарський.

Проте суддя Главач вирішив відкласти судове засідання. Розгляд справи перенесли на 16 січня, 15:30.