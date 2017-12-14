“Суд очима дитини”: У Коломийському суді триває виставка дитячих малюнків

У Коломийському міськрайонному суді триває другий етап конкурсу дитячих малюнків “Суд очима дитини” – голосування, що проводиться за ініціативою суду в рамках відзначення Всеукраїнського тижня права.

Відвідувачі суду мають можливість подивитися як діти бачать правосуддя, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу суду.

Адміністрація суду звертається до всіх небайдужих оцінити дитячі роботи. Голосуючи за найкращий малюнок, ми підтримуємо дітей, заохочуємо їхні творчі здібності та обдарування.

Бланк для голосування можна отримати у працівника поліції при вході. Заповнений бланк потрібно вкинути в скриньку для голосування встановлену в холі на 1-му поверсі, вказавши номерок малюнку, який припав до душі. Голосувати дозволяється тільки один раз і лише за одного кандидата.