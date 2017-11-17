Студентку Коломийського педколеджу, яка зникла напередодні, знайшли у Чернівцях. ФОТО

Працівники ювенальної превенції Коломийського відділу поліції встановили місцеперебування зниклої Ідзі Марії, 2001 р. н.

Про це повідомила у Facebook начальниця молодіжної превенції ГУ Нацполіції в області Алла Бойчук, пише Дзеркало Коломиї.

Дівчина з Коломиї поїхала до Чернівців, де мала намір влаштуватися на роботу.

Відносно неповнолітньої жодних правопорушень не вчинено.

Наразі працівники поліції з’ясовують причини залишення місця проживання.

“Дякуємо поліцейським УПП м. Чернівців за допомогу у пошуках дитини”, – йдеться у дописі.

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