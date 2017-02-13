Столичні журналісти протестували новий потяг-трансформер з Києва до Франківська. ВІДЕО

Як повідомлялося раніше, з 17 січня з Києва до Івано-Франківська курсує новий потяг-трансформер.

Одним порухом руки ліжко перетворюється там на елегантне крісло. Вночі – спальня, вдень – вітальня. Квиток коштує від 400 до 830 гривень, тобто не надто дорожче, ніж в інших потягах першого класу.

Але в яких з них ми справді платимо за комфорт, а в яких – за незручності?

Журналісти Нового каналу накупили квитків і поїхали тестувати сервіс.

Де свіжіша постіль, різноманітніше меню та чистіші туалети – у програмі “Абзац” на Новому каналі.