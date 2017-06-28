Стан онкохворої Юлії Дмитренок погіршився, терміново потрібні донори крові

Стан онкохворої франківської студентки Юлії Дмитренок знову погіршився.

Вона декілька разів втрачала свідомість, тиск знизився до 90/30, нудота, блювота, показники крові значно знизилися. Терміново потрібні донори крові на тромбоцити, йдеться на сторінці Врятуємо життя Дмитренок Юлії (офіційна група), повідомляє Галка.

Підходять чоловіки (24-45 років) з 2 групою крові, резус не важливий.

Для трансплантації кісткового мозку ТЕРМІНОВО потрібно 100 тисяч євро (сума з урахуванням пошуку та обстеження донора з міжнародної бази) (клініка в Чехії, місто Брно).

Номер карткового рахунку (ПриватБанк): 5168 7573 2026 9246

Одержувач: Дмитренок Ірина Богданівна (мама Юлії)

Для того щоб перерахувати кошти з іноземних країн для допомоги Юлі, можна:

1) перерахувати кошти на рахунок у доларах (USD)

5167 9856 6002 9166

2) перерахувати кошти на рахунок у євро (EUR)

5167 9856 6002 9174

Номери телефону мами:

+38 050 222 8144,

+38 098 921 6329 – Дмитренок Ірина Богданівна.

МАЛЕНЬКА ДОПОМОГА КОЖНОГО ВРЯТУЄ ЖИТТЯ ЮЛІ!!!

Як повідомлялося, раніше у Коломиї, Івано-Франківську й Львові відбулися виставки фоторобіт коломиянина Андрія Коника, який помер від онкохвороби.

Виставку організували члени благодійної організації Коник Хелп. Виручені кошти спрямували на допомогу Юлі Дмитренок.