Стан онкохворої Юлії Дмитренок погіршився, терміново потрібні донори крові

Стан онкохворої франківської студентки Юлії Дмитренок знову погіршився.
Вона декілька разів втрачала свідомість, тиск знизився до 90/30, нудота, блювота, показники крові значно знизилися. Терміново потрібні донори крові на тромбоцити, йдеться на сторінці Врятуємо життя Дмитренок Юлії (офіційна група), повідомляє Галка.
Підходять чоловіки (24-45 років) з 2 групою крові, резус не важливий.
Для трансплантації кісткового мозку ТЕРМІНОВО потрібно 100 тисяч євро (сума з урахуванням пошуку та обстеження донора з міжнародної бази) (клініка в Чехії, місто Брно).
Номер карткового рахунку (ПриватБанк): 5168 7573 2026 9246
Одержувач: Дмитренок Ірина Богданівна (мама Юлії)
Для того щоб перерахувати кошти з іноземних країн для допомоги Юлі, можна:
1) перерахувати кошти на рахунок у доларах (USD)
5167 9856 6002 9166
2) перерахувати кошти на рахунок у євро (EUR)
5167 9856 6002 9174
Номери телефону мами:
+38 050 222 8144,
+38 098 921 6329 – Дмитренок Ірина Богданівна.
МАЛЕНЬКА ДОПОМОГА КОЖНОГО ВРЯТУЄ ЖИТТЯ ЮЛІ!!!
Як повідомлялося, раніше у Коломиї, Івано-Франківську й Львові відбулися виставки фоторобіт коломиянина Андрія Коника, який помер від онкохвороби.
Виставку організували члени благодійної організації Коник Хелп. Виручені кошти спрямували на допомогу Юлі Дмитренок.