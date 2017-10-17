Стало відомо, коли у Франківську розпочнуть будувати новий міст на Пасічну

До 27 жовтня у Франківську повинно розпочатися будівництво нового мосту на Пасічну.

Таке доручення сьогодні на оперативній нараді отримало Управління капітального будівництва від міського голови Руслана Марцінківа, пише Фіртка.

“Бо 27 жовтня у нас сесія міської ради, до того часу мають розпочатися роботи. Доки погода дозволяє, треба починати”, – сказав міський очільник.

Будівельні роботи запланували у три етапи: будівництво транспортної розв’язки на Надрічній, будівництво вулиці Хіміків, зведення самого моста.

Нещодавно голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації підписав розпорядження “Про затвердження проектної документації на будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв’язки в районі вул. Хіміків – Надрічної в Івано-Франківську”.

Як йдеться у розпорядженні, документацію розробляла фірма “Львівський будівельний холдинг”. Згідно з документом, довжина моста складе 324 метри. На мості передбачено дві смуги руху по 3,75 метри кожна. Тривалість будівництва – 25 місяців.

Сама ж проектно-кошторисна документація будівництва моста коштувала Франківську 602,9 тис грн., ще 97,6 тис. заплатили за експертизу проекту.

А тим часом франківці вже обрали для мосту назву. Для цього на сайті міської ради створили спеціальне голосування. Понад 50% опитаних підтримали назву – “Галицький”.

Для початку будівельних робіт місто має 50 млн гривень. Камінь під будівництво нового моста заклали ще у травні минулого року.

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