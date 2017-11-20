Стало відомо, де і коли ховатимуть загиблого в АТО Андрія Добровольського з Франківщини

Стало відомо, де і коли ховатимуть загиблого в АТО Андрія Добровольського з...

Як повідомлялося, 17 листопада в зоні АТО загинув 21-річний Андрій Добровольський з Прикарпаття.

Бійця 8 батальйону 10 гірсько-штурмової бригади поховають 21 листопада о 13.30 год. у Тустані Галицького району, де народився Андрій, повідомляє прес-служба Галицької РДА, пише Дзеркало Коломиї.

Цей день розпорядженням голови райдержадміністрації оголошено в районі Днем жалоби.

“Пам’ять про нашого славного земляка, який віддав своє життя за Україну, назавжди залишиться у наших серцях.

Вічна пам’ять герою!” – йдеться у повідомленні.

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