Стало відомо, чому головна ялинка країни з Прикарпаття настільки пошкодилася при перевезенні

Як повідомлялося, 5 грудня до Києва привезли з Прикарпаття головну ялинку країни. Її зрубали в Богородчанському районі. Головне дерево країни важко назвати карпатською красунею після пригод у дорозі.

Через такий зовнішній стан новорічне дерево назвали символом корупції і нехлюйства, пише Українці Сьогодні з посиланням на Вісті.

З’ясувалоя, що головну новорічну ялинку везли до Києва з пригодами цілих п’ять днів. При транспортуванні пошкодили дерево настільки, що не впізнали після установки.

“Піду вuп’ю заспокійливе”, “Так спотворити “карпатську красуню” могли тільки комунальники”, “Не та нині Йолка”, – писали користувачі.

Оскільки навколо новорічної красуні виник такий рeзoнaнс, стали цікаві справжні причини такого жaхлuвoго перетворення.

Директор КП “Івано-Франківськоблагроліс” Олег Олійник підтвердив, що ялинка їхня.

“Її можна впізнати по верхівці. Знали б ми, що її на таке перетворять, взагалі не відправляли б. Ми так старалися, щоб її не зіпсувати. Добу на морозі 12 осіб працювали. Акуратно краном зрізали, поклали її на трейлер, який, м’яко кажучи, був не зовсім вдалим: його довжина – 28 метрів, а ялинки – 30 м. Компанія-перевізник хотіла на цьому транспортуванні зробити собі рекламу, а в результаті отримала антирекламу”.

Олег Олійник стверджує, що проблеми з ялинкою сталися ще й через те, що компанія вибрала неправильний маршрут для транспортування.

“Вони поїхали через Стрий, а треба було через Галич, де менше мостів”, – констатував директор.

А також у Києві було прийнято рішення, що везти ялинку КрАЗом краще замість Volvo, який більш підходить.

“А взагалі правильніше було перевозити її по повітрю на вертольоті. Витрати були б менше”, – вважає Олійник.

Ігор Добруцький, який є організатором новорічних свят, розповідає, що пригоди ялинки почалися ще в Карпатах, де був снігопад, через який машина потрапила в aвaрiю. А перед столицею машина не змогла без втрат проїхати під мостом, висота якого – 6,5 метра, а ялиці – 8 м.

“Під Івано-Франківськом авто потрапило в aвaрiю, його зачепила фура, яка стесала на ялинці 18 головних гілок і близько 70 дрібних. А всього на дереві 360 гілок. Але три сторони дуже хороші. На знімку, який обговорюють, гілки ще сплющені, оскільки їх зв’язують перед транспортуванням. Але ми це виправимо. Після закріплення конструкції по довжині стовбура ми розмістимо залізні кріплення для гілок і причепимо їх. Ще декілька днів – і ви її не впізнаєте”, – сказав Добруцький.

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