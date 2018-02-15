Стали відомі подробиці смерті галичанки в Італії

Як раніше повідомляло Дзеркало Коломиї, в італійському Неаполі 31 січня знайшли тіло 31-річної українки Оксани Яцків.

Її тіло протягом тижня перебувало у місцевому морзі, поки її не розшукали рідні. Про це пишуть Версії з посиланням на beztaby.te.ua.

Як повідомили італійські правоохоронці, жінку жорстоко побили та залишили помирати. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі експерти мають провести розтин, щоб назвати точні причини смерті.

Оксана родом із селища Коропець Тернопільської області. Працювала в Італії нелегально. Нещодавно відсвяткувала свій 31-й день народження. В Україні у неї залишилось двоє малолітніх дітей. Що сталося того рокового дня, наразі невідомо.

В Італії жінка перебувала зі своєю матір’ю, яка протягом тижня не знала про місце перебування дочки. Поки не виявила її у морзі Неаполя.

Наразі українці в Італії збирають кошти на транспортування тіла жінки в Україну. На ці потреби необхідно близько 3 тис євро.