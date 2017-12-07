Стали відомі подробиці смертельної аварії поблизу Коломиї. ФОТО

Як повідомляли, ДТП сталася 6 грудня близько 16:20 на автодорозі сполученням Делятин – Раківчик. Водій керуючи автомобілем марки “Audi A4” на іноземній реєстрації, рухаючись у напрямку Раківчика не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в області, пише Дзеркало Коломиї.



Працівники слідчо-оперативної групи встановили, що 62-річний водій не врахував дорожню обстановку на заокругленій ділянці, виїхав за межі проїжджої частини, внаслідок чого авто перекинулося.

На момент аварії у салоні авто перебувало троє пасажирів – 52- та 58-річні жінки та 53-річний чоловік.

З різними тілесними ушкодженнями їх доправлено до Надвірнянської ЦРЛ.

Через декілька годин водій від отриманих травм помер у лікарні.

Розпочато кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

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