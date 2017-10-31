Стали відомі подробиці ДТП на Франківщині, в якій загинув 47-річний пішохід. ФОТО

Як повідомлялося, на Прикарпатті водій легковика збив на смерть пішохода. Аварія трапилася вчора, 30 жовтня, приблизно о 18.30 у Пійлі Калуського району.

Як наразі встановлено, 47-річний калушанин потрапив під колеса легковика, коли переходив дорогу у вечірній час поза пішоходним переходом, повідомили у Секторі комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

22-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем “Suzuki Swift”, не зміг уникнути наїзду на пішохода, який перебігав дорогу зліва направо перед автомобілем.

В результaті oтримaних трaвм пішoхід пoмер нa місці пoдії.