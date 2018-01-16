Стали відомі імена півфіналістів національного відбору на “Євробачення 2018”

Менше ніж за місяць в Україні стартують півфінали нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2018”, який цьогоріч відбудеться у Лісабоні.
Сьогодні стали відомі імена 18 півфіналістів нацвідбору, які змагатимуться за право представляти нашу країну на музичній першості. Так, на конкурс за реваншом повернуться співачки TAYANNA та ILLARIA, які минулоріч поступилися першим місцем гурту O.Torvald, інформує ТСН.
Також слідом за колегою Андрієм Запорожцем, який 2017-го під псевдонімом SunSay боровся за право взяти участь у “Євробаченні”, свої сили спробує учасник гурту 5’Nizza Сергій Бабкін.
Повний список півфіналістів “Євробачення-2018”
The Erised
Сергій Бабкін
СONSTANTINE
Kozak System
The ВЙО
Julinoza
Dilemma
KAZKA
Yurcash
Mountain Breeze
Ingret Kostenko
Vil’na
LAUD
TAYANNA
KADNAY
Pur:Pur
MELOVIN
ILLARIA
За словами музичного продюсера нацвідбору “Євробачення” Руслана Квінти, головна відмінність цьогорічного національного відбору в тому, що усі пісні, які звучатимуть в прямих ефірах – авторські.
В прямих ефірах національного відбору буде представлено близько 16 музичних жанрів, серед яких indi pop, authentic, reggie, house, experiment pop, folks та інші.
Жеребкування, за результатами якого буде визначено порядок виступу учасників у півфіналах, відбудеться 19 січня.
Нагадаємо, півфінали нацвідбору заплановано на 10 і 17 лютого, фінал – 24 лютого.
Відбудеться пісенний конкурс “Євробачення 2018” у столиці Португалії Лісабоні.