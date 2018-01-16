Стали відомі імена півфіналістів національного відбору на “Євробачення 2018”

Менше ніж за місяць в Україні стартують півфінали нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2018”, який цьогоріч відбудеться у Лісабоні.

Сьогодні стали відомі імена 18 півфіналістів нацвідбору, які змагатимуться за право представляти нашу країну на музичній першості. Так, на конкурс за реваншом повернуться співачки TAYANNA та ILLARIA, які минулоріч поступилися першим місцем гурту O.Torvald, інформує ТСН.

Також слідом за колегою Андрієм Запорожцем, який 2017-го під псевдонімом SunSay боровся за право взяти участь у “Євробаченні”, свої сили спробує учасник гурту 5’Nizza Сергій Бабкін.

Повний список півфіналістів “Євробачення-2018”

The Erised

Сергій Бабкін

СONSTANTINE

Kozak System

The ВЙО

Julinoza

Dilemma

KAZKA

Yurcash

Mountain Breeze

Ingret Kostenko

Vil’na

LAUD

TAYANNA

KADNAY

Pur:Pur

MELOVIN

ILLARIA

За словами музичного продюсера нацвідбору “Євробачення” Руслана Квінти, головна відмінність цьогорічного національного відбору в тому, що усі пісні, які звучатимуть в прямих ефірах – авторські.

В прямих ефірах національного відбору буде представлено близько 16 музичних жанрів, серед яких indi pop, authentic, reggie, house, experiment pop, folks та інші.

Жеребкування, за результатами якого буде визначено порядок виступу учасників у півфіналах, відбудеться 19 січня.

Нагадаємо, півфінали нацвідбору заплановано на 10 і 17 лютого, фінал – 24 лютого.

Відбудеться пісенний конкурс “Євробачення 2018” у столиці Португалії Лісабоні.