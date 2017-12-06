Стали відомі деталі загибелі двох посадовців виправного центру на Прикарпатті

Нагадаємо, 28 листопада приблизно о 9 годині ранку на Долинщині виявили тіла двох посадовців місцевого виправного закладу.

Трагедія сталася у цьому домі. Це помешкання орендував начальник Долинського виправного центру, – йдеться в сюжеті “Надзвичайних новин”.

У момент трагедії він був не один, а разом зі своїм колегою. Підлеглий лишився на ніч у керівника, та наступного дня чоловіки на роботу не вийшли. Не дзвінки не відповідали. Коли зайшли до помешкання, побачили чоловіків мертвими. Припускають, що люди просто задихнулися.