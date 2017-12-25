Спортсмен з Прикарпаття здобув золото на міжнародному турнірі з легкої атлетики

Вчора у Львові пройшов міжнародний відкритий Кубок міста з легкої атлетики у приміщенні “Lviv Open Cup 2017”.

У змаганнях взяли участь спортсмени і спортсменки з різних регіонів України, а також Польщі, Грузії, Литви, Молдови та інших країн. Вони змагались у бігу на 150 м, 300 м, 600 м, 1000 м та 2000 м з перешкодами, інформує Sport.if.ua.

Переможцем у бігу на 300 м став вихованець Івано-Франківської ДЮСШ та Школи вищої спортивної майстерності Івано-Франківська Станіслів Сеник.

Юнак подолав цю дистанцію за 35,59 сек.