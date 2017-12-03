Спортсмен з Прикарпаття Василь Вірастюк розшукує свідків ДТП, в якій постраждав його син. ВІДЕО

Відомий спортсмен-франківець Василь Вірастюк розшукує свідків автопригоди, в якій постраждав його син. Хлопця, який переходив дорогу на регульованому пішохідному переході, збив автомобіль і зник з місця ДТП.
ДТП трапилося у столиці вчора, 2 грудня, на вулиці Івана Кудрі близько 16:00, пише Місто.
Спортсмен просить всіх, хто перебував в цей час поруч місця автопригоди, надати дані про автівку, яка вчинила ДТП. Прохання Василь Вірастюк розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Спортсмен виклав відео, на якому видно момент зіткнення авто і пішохода, проте номерний знак порушника розгледіти не вдається.