Спортсмен з Прикарпаття Василь Вірастюк розшукує свідків ДТП, в якій постраждав його син. ВІДЕО

Спортсмен з Прикарпаття Василь Вірастюк розшукує свідків ДТП, в якій постраждав його...

Відомий спортсмен-франківець Василь Вірастюк розшукує свідків автопригоди, в якій постраждав його син. Хлопця, який переходив дорогу на регульованому пішохідному переході, збив автомобіль і зник з місця ДТП.

ДТП трапилося у столиці вчора, 2 грудня, на вулиці Івана Кудрі близько 16:00, пише Місто.

Спортсмен просить всіх, хто перебував в цей час поруч місця автопригоди, надати дані про автівку, яка вчинила ДТП. Прохання Василь Вірастюк розмістив на своїй сторінці у Facebook.