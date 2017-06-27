Спортсмен з Прикарпаття разом з командою встановив світовий рекорд на чемпіонаті світу...

У Німеччині з 22 по 29 червня в місті Зуль проходить чемпіонат світу серед юніорів з кульової стрільби.

“Команда українських юнаків, що змагались за першість, встановила світовий рекорд!”, – повідомив заступник директора Рогатинської СДЮСШОР – Віктор Бичинський, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Репортер.

26 червня збірна юніорів у вправі МП-8 (швидкісна стрільба по 5 мішеням) виборола командне золото. Увійшов до збірної і вихованець Рогатинської СДЮСШОР та Івано-Франківської ШВСМ – Денис Ворона. Юнаки не лише продемострували хорошу командну роботу, але й влучність.

“Щиро вітаємо хлопців та усю збірну із вдалим виступом у черговий день змагань чемпіонату світу! Так тримати!”, – емоційно пише Віктор

До команди входили:

Коростильов Павло – м.Львів

Городинець Максим – м.Полтава

Ворона Денис – м.Рогатин

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