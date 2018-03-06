Співачка з Прикарпаття вийшла на сцену гала-концерту “VIVA найкрасивіші”. ВІДЕО

В Києві відбулася ювілейна десята щорічна церемонія нагородження “VIVA найкрасивіші”.

Про це інформує Місто.

В палаці Україні зібралися зірки української естради – Монатік, Тіна Кароль, Оля Полякова, Настя Каменских, The Hardkiss, Олег Винник, Сергій Бабкін, Злата Огневич, Антитіла, Dzidzo.

Монатік, спільно зі своїми підопічними з шоу “Голос. Діти” виконав новий хіт – пісню “Краса”.

Серед виконавиць цієї пісні була юна артистка з Івано-Франківська Юлія Радчук.

Нагадаємо, що 14-річна Юлія Радчук з Івано-Франківська виборола останнє місце у шоу “Голос. Діти” на каналі “1+1”.