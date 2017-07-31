Спінери: 13 фактів про суперечливу іграшку

Спінери в Україні, здається, не продають лише ліниві.

Навіть біля бабусь, які торгують газетами у метро, тепер висять від руки написані таблички: “Спінери у продажу”.

Популярні іграшки активно розглядають у підземних переходах діти і підлітки, а в деяких областях України одну з моделей спінера взагалі заборонили і вилучають із продажу, пише УП.Життя.

Мода на них прийшла до нас із Заходу. Там вона почалась весною цього року. Одні вважають спінери терапією, інші переконують, що вони лише відволікають увагу від навчання. До цієї забавки навіть російську опозицію приплели.

Ми зібрали 13 фактів про цю суперечливу іграшку.

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У травні 2017 року попит на спінери був настільки великим, що кілька фабрик у Китаї, які займалися виробництвом стільникових телефонів і аксесуарів для них, перейшли на виробництво спінерів.

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Американські компанії, які продають спінери, стверджують, що китайські фабрики, які їх виготовляють, займаються вимаганням коштів. Компанія з Портленду переконує, що китайська фабрика змусила їх принести “сумки з готівкою”, щоб впевнитись, що їхні замовлення будуть виконані. А ціни коливаються щодня – можуть збільшуватись від 50 до 200%. Про це каже президент цієї компанії Джош Лорзел. Інша фірма стверджує, що китайські виробники змушували платити за спінери 100% передоплати. – 3 – Спінери рекламують як чудо-гаджети, які можуть усунути тривогу і навіть допомогти людям з аутизмом та порушеннями гіперактивності дефіциту уваги (ADHD). Але вчені переконують, що спінер не що інше, як звичайна дешева іграшка. Експерти кажуть, що немає жодних суттєвих досліджень, які доводять, що спінери працюють як терапія. Вони вважають, що батьки дітей з ADHD найбільш вразливі до такої реклами, тому просять їх не вестись на маркетологічні гачки. – 4 – Два австралійських підлітка поранились спінерами так, що їх терміново госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. Хлопець проковтнув диск спінера. За словами його мами, одна з лопастей іграшки була тріснута, і коли спінер закрутився, частина полетіла одразу дитині в рот. Він проковтнув її перш, ніж зрозумів. А у дівчини у спінері застрягнув палець. Медики навіть розглядали варіант ампутації пальця. Келлі Джоек з Техасу розповіла, що її донька ледь не загинула, випадково проковтнувши детальку. До того ж деякі школярі травмували очі, обертаючи спінер на носі.

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