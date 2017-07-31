Спінери: 13 фактів про суперечливу іграшку

Спінери в Україні, здається, не продають лише ліниві.
Навіть біля бабусь, які торгують газетами у метро, тепер висять від руки написані таблички: “Спінери у продажу”.
Популярні іграшки активно розглядають у підземних переходах діти і підлітки, а в деяких областях України одну з моделей спінера взагалі заборонили і вилучають із продажу, пише УП.Життя.
Мода на них прийшла до нас із Заходу. Там вона почалась весною цього року. Одні вважають спінери терапією, інші переконують, що вони лише відволікають увагу від навчання. До цієї забавки навіть російську опозицію приплели.
Ми зібрали 13 фактів про цю суперечливу іграшку.
– 1 –
У травні 2017 року попит на спінери був настільки великим, що кілька фабрик у Китаї, які займалися виробництвом стільникових телефонів і аксесуарів для них, перейшли на виробництво спінерів.
– 2 –
Американські компанії, які продають спінери, стверджують, що китайські фабрики, які їх виготовляють, займаються вимаганням коштів.
Компанія з Портленду переконує, що китайська фабрика змусила їх принести “сумки з готівкою”, щоб впевнитись, що їхні замовлення будуть виконані.
А ціни коливаються щодня – можуть збільшуватись від 50 до 200%. Про це каже президент цієї компанії Джош Лорзел.
Інша фірма стверджує, що китайські виробники змушували платити за спінери 100% передоплати.
– 3 –
Спінери рекламують як чудо-гаджети, які можуть усунути тривогу і навіть допомогти людям з аутизмом та порушеннями гіперактивності дефіциту уваги (ADHD).
Але вчені переконують, що спінер не що інше, як звичайна дешева іграшка. Експерти кажуть, що немає жодних суттєвих досліджень, які доводять, що спінери працюють як терапія.
Вони вважають, що батьки дітей з ADHD найбільш вразливі до такої реклами, тому просять їх не вестись на маркетологічні гачки.
– 4 –
Два австралійських підлітка поранились спінерами так, що їх терміново госпіталізували до лікарні швидкої допомоги.
Хлопець проковтнув диск спінера. За словами його мами, одна з лопастей іграшки була тріснута, і коли спінер закрутився, частина полетіла одразу дитині в рот. Він проковтнув її перш, ніж зрозумів.
А у дівчини у спінері застрягнув палець. Медики навіть розглядали варіант ампутації пальця.
Келлі Джоек з Техасу розповіла, що її донька ледь не загинула, випадково проковтнувши детальку. До того ж деякі школярі травмували очі, обертаючи спінер на носі.
– 5 –
Спінери заборонили приносити до середньої школи штату Масачусетс, бо вони “дуже відволікали учнів і всіх навколо них”. У Чикаго як мінімум дві школи також заборонили спінери.
“Спінери мають протилежний ефет до того, як їх рекламували. Діти крутять їх замість того, щоб писати“, – розповіла шкільний педагог Кейт Елісон.
Спінери також заборонили у Брукліні, Конектикуті, Флориді, Індіані, і навіть у Великій Британії.
Але учням з додатковими потребами досі дозволяють носити у школи, де вони заборонені. Адже основна проблема, на думку педагогів, така: діти використовують спінери лише для розваги і повного відволікання від навчального процесу, а не з терапевтичною метою.
– 6 –
Деякі області України заборонили спінер COLOR SPIN LED (CS5555 SYM0024) з підсвічуванням.
Застереження до цієї іграшки має Полтавщина, почали шукати для вилучення цю модель на ринках та у крамницях на Прикарпатті та Тернопільщині.
“Акумуляторний відсік цієї моделі легко відкрити без використання будь-яких інструментів і отримати доступ до елементів живлення, які дитина може покласти в рот і проковтнути, що завдасть шкоди шлунково-кишковому тракту“, – йдеться у повідомленнях.
Зазначений продукт не відповідає вимогам Директиви з безпеки іграшок та європейським стандартам EN 62115.
Тому на території України та ЄС уповноважені органи вирішили вилучити іграшку з продажу з його обов’язковим знищенням, а також заборонити імпорт на кордоні ЄС.
– 7 –
“Россия 24″ навіть знайшла зв’язок між спінерами і російськими опозиціонерами.
“Ці іграшки популярні не лише у школярів і студентів. Уже не раз їх помічали у представників несистемної опозиції”, – сказав ведучий.
У мережі є відео, на якому лідер російської опозиції Олексій Навальний перед вироком суду крутить спінер.
У сюжеті також сказано, що спінери в Росію прийшли з запізненням. “Хто так активно просуває його в маси?” – лунає риторичне запитання.
Автор розповів, що спінери продавали на мітингах проти корупції 12 червня. А відеоролики про спінери в мережі “мають багато політики”.
Мовляв, так на сторінку каналу заманюють “потенційно протестну аудиторію”.
Перший заступник голови комітету Держдуми Росії з питань науки та освіти Геннадій Онищенко запропонував взагалі заборонити продаж і використання спінерів в країні.
– 8 –
У травні німецькі прикордонники вилучили 35 тонн спінерів.
Працівники митниці аеропорту у Франкфурті сказали, що діти можуть задихнутись шматочками спінерів, які можуть відлетіти від лопастей.
Вони також повідомили, що планують знищити вилучені іграшки, передавала Associated Press.
– 9 –
Багато ЗМІ розповідали, що Кетрін придумала іграшку для доньки, котра страждала на захворювання, яке викликає синдром патологічної м’язової стомлюваності.
За іншою версією, Кетрін створила спінер для арабських хлопчиків, щоб ті могли вивільняти накопичену енергію і не кидали камені у поліцейських.
Нині вона радо розповідає історію створення свого спінера, але визнає, що не є автором сучасної забавки. Каже: “Просто скажімо, що мені приписують створення іграшки”.
Подібний спінер створив у 2014 році Скотт МакКоскері. Незабаром подібні спінери почали створювати й інші.
Зараз незрозуміло, хто ж такий винайшов суперпопулярний спінер.
– 10 –
Дивно, але існує навіть мобільний додаток fidget spinner.
Він ще й популярний.
За даними статистики аналітичної програми Sensor Tower, додаток, який з’явився 16 травня, станом на 2 червня уже мав 7 мільйонів завантажень у Apple Store та Google Play.
– 11 –
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян вирішила не відставати від тренду і випустила власну модель спінера.
Іграшка зроблена у формі золотистого знаку долара.
У центрі написано: “Daddy” (“Таточко”).
Іграшка коштувала 15 доларів, зараз уже всі екземпляри розпродані.
– 12 –
Російська фірма, яка виготовляла позолочені телефони з обличчям Путіна, тепер виготовляє ще й позолочені спінери.
Найдорожчий із серії коштує 13 тисяч фунтів стерлінгів.
Можна купити і дешевшу версію – за майже 1300 фунтів стерлінгів.
– 13 –
Ви подумали, що російський спінер найдорожчий у світі?
Частина ЗМІ так і написали. Але це не так.
Рекорд у ціні побив спінер, прикрашений діамантами.
Його вартість – 100 тисяч доларів! Він важить 100 грамів.
Основа зроблена з білого золота.