Сонячну та вітрову електростанції збудують на Надвірнянщині

На Прикарпатті збудують сонячну та вітрову електростанції.

Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської ОДА, інформує “Дзеркало Коломиї“.

В управлінні містобудування та архітектури департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА відбулося засідання, де погодили проекти ДПТ, зокрема і для будівництва станцій альтернативної енергії.

На засіданні розглянули проекти детального плану території для будівництва та обслуговування сонячної та вітрової електростанцій в селі Стримба в урочищі “Буковинка”, що на Надвірнянщині, розробленого Івано-Франківською філією НДІ “Діпромісто”.

Спеціалісти управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в області опрацювали вказані проекти, надали відповідні висновки.

Відповідно до результатів роботи архітектурно-містобудівної ради, проекти містобудівної документації були рекомендовані до затвердження на сесіях органів місцевого самоврядування.

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