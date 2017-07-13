Солдат, який врятував жінку під час Голокосту, прожив з нею у шлюбі більше 70 років

Солдат, який врятував жінку під час Голокосту, прожив з нею у шлюбі...

Коли 23-річний Джон Маккей врятував 20-річну Едіт Штайнер з Аушвіцу в 1944 році, ніхто з них і подумати не міг, що вони проведуть разом решту свого життя.

Джон був частиною шотландського підрозділу командос, який звільнив багатьох людей від жахіть концентраційних таборів, пише УП.Життя.

Їм регулярно загрожувала страта. Одночасно вони були в концентраційному таборі разом з Йозефом Менгеле, який за свої жорстокі медичні експерименти над в’язнями отримав прізвисько “Ангел смерті”. Його жертвами були десятки тисяч людей.

Едіт народилась в угорському місті Секешфегервар.

Впродовж голокосту вона втратила 39 членів своєї родини. Вижила лише Едіт та її мама.

Після визволення з табору на танцях Джон попросив друга запитати Едіт, чи вона не проти потанцювати з ним.

Едіт відповіла другові, що прийме запрошення лише у разі, якщо Джон запросить її особисто.

Цей перший танець став початком історії кохання тривалістю понад 70 років.

Вони одружилися 17 липня 1946 року.

У них було двоє дітей, Шерон і Пітер. А ще – семеро онуків і п’ятеро правнуків.

Пара почала приготування до своєї 71 річниці весілля після Дня святого Валентина, але не встигла відсвяткувати разом.

За три тижні до свята Едіт померла. Їй було 92. Джон і тоді був поруч.

Джон та Едіт повторювали, що потрібно бути романтичними постійно, не лише не свята.

І казали, що не припиняли любити один одного впродовж усіх цих 70 років.