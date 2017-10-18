Сьогодні — Європейський день боротьби з торгівлею людьми

Сьогодні європейська спільнота відзначає Європейський день боротьби з торгівлею людьми, який був започаткований 2007 року Європейським Парламентом як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми, – особливо жінками та дітьми, – небайдужості громадськості до цього явища та візуалізації проблеми на глобальному рівні.

Україна, оголосивши курс на євроінтеграцію, приєдналася до основних міжнародних нормативно-правових актів у сфері протидії торгівлі людьми та прийняла національне законодавство, пише Урядовий портал.

Для Мінсоцполітики як національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми відзначення Європейського дня боротьби з цим злом – це ще один привід заявити про актуальність проблеми, а також необхідність консолідації зусиль державних органів влади, органів місцевого самоврядування та громадськості для надання допомоги постраждалим особам.

Способи втягнення людей у процес торгівлі людьми різні – злочинці шукають все нові і нові методи вербування, але завжди це відбувається шляхом використання обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини, із застосуванням чи погрозою застосування насильства, із використанням службового становища, матеріальної чи іншої залежності від другої особи.

Метою торгівлі людьми завжди є експлуатація людини в будь-який спосіб – примусова праця, використання у домашньому господарстві і промисловому чи сільськогосподарському секторах, вилучення органів, сексуальна експлуатація чи створення порнографічної продукції, народження дитини примусово чи за замовленням, втягнення у злочинну діяльність чи жебракування.

Одним із основних завдань Міністерства є формування у суспільстві розуміння того, що людська гідність, права людини є найвищою цінністю, а також попередження та формування нетерпимої поведінки, нульової толерантності до будь-яких форм експлуатації людини.

Сьогодні проводяться загальнодержавні заходи з метою відзначення 18 жовтня, які включають трансляцію по всій території України соціальних відеороликів, розміщення білбордів та сіті-лайтів з відповідними зображенням соціальної реклами.

Торгівля людьми – це здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, та відповідно до Кримінального кодексу України визнається тяжким злочином, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Тому покарання злочинців, які здійснюють торгівлю людьми, є ще одним важливим завданням держави.

А вона пропонує повний спектр допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. Людина, яка постраждала від цього злочину, звернувшись до місцевої державної адміністрації, має право на отримання відповідного статусу, і це дає їй можливість отримати одноразову матеріальну допомогу, а також отримати повний спектр допомоги: медичної, правової, соціальної, а також одноразової матеріальної допомоги.

Пам’ятайте: стати жертвою торгівлі людьми може кожен, незалежно від статі, віку, рівня освіти чи кваліфікації!

Тому лише об’єднавши зусилля, ми зможемо подолати проблему торгівлі людьми у суспільстві!