Сьогодні відбудеться засідання виконкому Коломийської міськради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Сьогодні, 25 липня, о 14.00 год. розпочнеться засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради.

Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.

Порядок денний засідання:

1. Про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року

Доповідає: Бакай Ганна Дмитрівна,

начальник фінансового управління міської ради

2. Про схвалення міської програми “Забезпечення амбулаторного лікування окремих категорій населенні міста Коломиї на 2018-2022 роки”.

Доповідає: Мельничук Володимир Богданович, головний лікар КЗ “Коломийський міський центр ПМСД”.

3. Про надання допомоги на поховання

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,

директор департаменту соціальної політики міської ради

4. Про надання допомоги на оперативне лікування

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,

директор департаменту соціальної політики міської ради

5. Про встановлення опіки/піклування та призначення опікуна/піклувальника

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,

начальник служби у справах дітей міської ради

6. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,

начальник служби у справах дітей міської ради

7. Про надання дозволів на відчуження майна

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,

начальник служби у справах дітей міської ради

8. Про зміну місця влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,

начальник служби у справах дітей міської ради

9. Про занесення до Книги шани міста Коломиї

Доповідає: Мандрусяк Уляна Іванівна,

начальник відділу культури міської ради

10. Про передачу матеріальних цінностей

Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник відділу управління комунальним майном міської ради

11. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги

Доповідає: Джаман Роман Васильович,

директор КП “Коломийська міська ритуальна служба”

12. Про коригування діючого тарифу на послуги із захоронення твердих побутових відходів

Доповідає: Максимович Ярослав Якович,

директор ТзОВ “Колокомунсервіс”.

13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,

заступник начальника відділу архітектури та містобудування

14. Про розгляд заяв з питань присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості

Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,

заступник начальника відділу архітектури та містобудування

15. Про організацію вишиванкового, сувенірного та квіткового ярмарку

Доповідає: Костюк Таїса Андріївна,

директор центру туризму та дозвілля

16. Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету

Доповідає: Кротюк Олександр Степанович,

начальник відділу з питань цивільного захисту міської ради

17. Різне

Керуючий справами виконкому Т. Кухтар

Читайте також: Через критику влади з виконкому виключили Володимира Пака.