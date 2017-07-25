Сьогодні відбудеться засідання виконкому Коломийської міськради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Сьогодні, 25 липня, о 14.00 год. розпочнеться засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради.
Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.
Порядок денний засідання:
1. Про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року
Доповідає: Бакай Ганна Дмитрівна,
начальник фінансового управління міської ради
2. Про схвалення міської програми “Забезпечення амбулаторного лікування окремих категорій населенні міста Коломиї на 2018-2022 роки”.
Доповідає: Мельничук Володимир Богданович, головний лікар КЗ “Коломийський міський центр ПМСД”.
3. Про надання допомоги на поховання
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,
директор департаменту соціальної політики міської ради
4. Про надання допомоги на оперативне лікування
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,
директор департаменту соціальної політики міської ради
5. Про встановлення опіки/піклування та призначення опікуна/піклувальника
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради
6. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради
7. Про надання дозволів на відчуження майна
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради
8. Про зміну місця влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради
9. Про занесення до Книги шани міста Коломиї
Доповідає: Мандрусяк Уляна Іванівна,
начальник відділу культури міської ради
10. Про передачу матеріальних цінностей
Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник відділу управління комунальним майном міської ради
11. Про встановлення тарифів на ритуальні послуги
Доповідає: Джаман Роман Васильович,
директор КП “Коломийська міська ритуальна служба”
12. Про коригування діючого тарифу на послуги із захоронення твердих побутових відходів
Доповідає: Максимович Ярослав Якович,
директор ТзОВ “Колокомунсервіс”.
13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,
заступник начальника відділу архітектури та містобудування
14. Про розгляд заяв з питань присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості
Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,
заступник начальника відділу архітектури та містобудування
15. Про організацію вишиванкового, сувенірного та квіткового ярмарку
Доповідає: Костюк Таїса Андріївна,
директор центру туризму та дозвілля
16. Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету
Доповідає: Кротюк Олександр Степанович,
начальник відділу з питань цивільного захисту міської ради
17. Різне
Керуючий справами виконкому Т. Кухтар
Читайте також: Через критику влади з виконкому виключили Володимира Пака.