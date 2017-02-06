Сьогодні в Україні розпочалася реєстрація для участі у ЗНО-2017

У понеділок, 6 лютого, о 10:00 розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне тестування (ЗНО), яка триватиме до 17 березня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки України, передає “Дзеркало Коломиї“.

Основну сесію тестування буде проведено з 23 травня по 16 червня, додаткову – з 3 по 12 липня.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, у рамках основної сесії 23 травня відбудеться тестування з української мови та літератури; 25 травня – тестування з іспанської, німецької та французької мов; 29 травня – з англійської мови; 31 травня – з математики; 2 червня – з історії України; 6 червня – з російської мови; 8 червня – з біології; 12 червня – з географії; 14 червня – з фізики і 16 червня – з хімії.

Як повідомлялося, в 2017 році прийматимуть сертифікати тестування і поточного року, і 2016 року.

При цьому випускники минулих років із 12 можливих для складання предметів обов’язково складають ЗНО з української мови і літератури, а ще три предмети можуть обрати самостійно, виходячи з вимог університетів.

Водночас випускники шкіл 2017 року повинні будуть обов’язково складати українську мову та літературу, а також математику або історію України, які будуть їм зараховані як випускні іспити в школі.

Ще два предмети випускники зможуть обрати самостійно, і результати одного з них також буде зараховано як результати шкільних іспитів.