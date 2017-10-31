Сьогодні у Коломиї засідатиме виконком. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Сьогодні, З1 жовтня, у Коломиї засідатиме виконком. Поч. о 14.00 год.
Порядок денний
засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради:
1. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року
Доповідає: Бакай Ганна Дмитрівна – начальник фінансового управління
2. Про здійснення делегованих повноважень з питань опіки та піклування
Доповідають: Івахнюк Ігор Васильович – начальник
служби у справах дітей міської ради
Яремчук Людмила Вікторівна – директор департа-
менту соціальної політики міської ради
3. Про стан виконання в Коломийському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Івано-Франківської області Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в частині призначення, перерахунку та виплати пенсій
Доповідає: Григорчук Галина Петрівна – начальник Коломийського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області
4. Про Програму “Благоустрій м. Коломиї на 2018-2020 роки”
Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович – начальник відділу управління комунальним майном міської ради
5. Про стан надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна – директор департаменту соціальної політики міської ради
6. Про схвалення міської програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” на 2018 – 2022 роки
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович – начальник служби у справах дітей міської ради
7. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович – начальник служби у справах дітей міської ради
8. Про надання дозволу на дарування квартири на ім’я дитини
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович – начальник служби у справах дітей міської ради
9. Про надання дозволів на відчуження та придбання майна
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович – начальник служби у справах дітей міської ради
10. Про надання допомоги на поховання
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна – директор департаменту соціальної політики міської ради
11. Про надання допомоги на оперативне лікування
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна – директор департаменту соціальної політики міської ради
12. Про затвердження нового складу комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна – директор департаменту соціальної політики міської ради
13. Про затвердження Плану реалізації Комунікаційної стратегії виконавчого комітету Коломийської міської ради
Доповідає: Сандецька Наталія Василівна – начальник відділу інформаційної політики міської ради
14. Про надання дозволу на перепоховання
Доповідає: Мандрусяк Уляна Іванівна – начальник відділу культури міської ради
15. Про розгляд заяв з питань присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості
Доповідає: Колісник Андрій Ярославович – начальник
відділу архітектури та містобудування міської ради, головний архітектор міста
16. Про утворення комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості
Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович – начальник відділу управління комунальним майном міської ради
17. Різне.
Нагадаємо, у Коломийській міськраді працює цілодобова телефонна лінія диспетчерської служби.
Як повідомлялося, у “Коломияводоканалі” змінився номер телефону.