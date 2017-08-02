Сьогодні – свято Іллі

Сьогодні Церква відзначає свято Іллі пророка.

Святий Ілля народився у місті Тішбе у Гілеаді й жив за 900 років до приходу Спасителя. До прилюдного виступу Бог покликав Іллю у час правління жорстокого ізраїльського царя Ахава. За словом Господнім пророк Ілля зробив чимало чудес, зокрема повернув до життя мертвого юнака. Бажаючи викорінити культ божків Ваала та Ашери, Ілля скликав на гору Кармель майже тисячу жерців і заклався з ними, що тільки правдивий Бог спалить принесену жертву. Після того як на жертву Іллі впав з неба вогонь, а на поганську – ні, він отримав право вигубити фальшивих пророків.

Ілля не помер природною смертю, а згідно з переданням був узятий на небо у вогненній колісниці. Свою пророчу місію він передав улюбленому учневі пророкові Єлисеєві. Щодо повернення Іллі на землю, то існує дві версії: одна – він вже прийшов в особі св. Івана Хрестителя, а друга – пророк ще прийде у кінці світу.

Джерело: Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ

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