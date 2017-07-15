Сьогодні на Прикарпатті погода мінлива з дощами, подекуди й грозами

Вихідними температура повітря в Україні знизиться і становитиме протягом дня 19-24 градуси тепла.

На півдні та сході місцями 25-28 градусів тепла, в західних областях – 7-13 градусів тепла. Про це повідомляє Фіртка з посиланням на в Гідрометцентр.

Атмосферні фронти зумовлять у західних областях дощі та грози. На решті території переважатиме суха малохмарна погода.

15 липня погода на Прикарпатті мінлива з дощами, подекуди й грозами.

В Івано-Франківську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дрібний дощ.

Стопчик термометра вдень підніметься до максимуму+21 тепла, ввечері температура повітря становитиме +13-16 тепла.