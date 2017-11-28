Сьогодні на Прикарпатті лунатимуть сирени

28 листопада на території області почалось командно-штабне навчання щодо дій органів управління та сил цивільного захисту у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

Про це інформує Управління з питань цивільного захисту, пише Дзеркало Коломиї.

Під час навчання буде відпрацьовуватись оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Довге уривчасте звучання сирен, встановлених на території населених пунктів, підприємств або мережею радіомовлення, означає попереджувальний сигнал „Увага всім ”. Почувши його необхідно ввімкнути радіо, радіотрансляційні, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення.

Також будуть проводитись навчання з відпрацювання дій рятувальними та аварійно-відновлювальними службами при виникненні надзвичайних ситуацій.

Краян просять зберігати спокій та бути уважними при пересуванні спеціальної техніки.