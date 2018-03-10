Сьогодні на Франківщині стартував 25-й турнір з футболу “Кубок Підгір’я”

У період з 10 по 20 березня 2018 року в Івано-Франківську проходитиме ювілейний турнір з футболу “Кубок Підгір’я”.

Цього року в турнірі, поєдинки якого пройдуть на стадіоні зі штучним покриттям “Хет-Трик Арена”, візьмуть участь 12 команд: МФК “Прикарпаття” Івано-Франківськ, “Покуття” Коломия, ФК “Галич” Галич, “Нафтовик” Долина, “Колос Городенківщини” Городенка, “Карпати” Брошнів-Осада, “Тепловик-ДЮСШ №3” Івано-Франківськ, ФК “Битків” Битків, НФК “Бурштин” Бурштин, “Вихор” Ямниця, “Козацький Острів” Чорнолізці, “Ніка-Вовчинець” Івано-Франківськ, інформує Галичина спортивна.

Головна мета турніру “Кубок Підгір’я” – підготовка аматорських футбольних клубів до змагань з футболу у сезоні 2018 року, популяризація футболу в області та Україні, підготовка арбітрів та спостерігачів арбітражу з футболу до весняної частини змагань сезону 2017-2018 року.

Загальне керівництво змаганнями здійснює Івано-Франківська обласна федерація футболу. Безпосереднє проведення змагань здійснює Комітет з проведення змагань та Комітет арбітрів ІФФФ.

Матчі турніру проводитиме Комітет арбітрів Івано-Франківської обласної федерації футболу.

На першому етапі команди змагаються в трьох групах (група “А” – 4 команди, група “Б” – 4 команди, група “В” – 4 команди) по коловій системі.

На другому етапі команди, які посіли перші місця в групах та краща друга команда змагатимуться за 1-4 місця. Команди, які посіли другі місця в групах та дві кращі команди, які посіли треті місця змагатимуться за 5-8 місця. Решта команд змагатимуться за 9-12 місця.

У півфінальних іграх суперники визначаються жеребкуванням. У півфінальних іграх не можуть зустрітися між собою команди, які змагались в одній групі на першому етапі змагань. Переможці півфінальних ігор зустрінуться в матчах за 1-2, 5-6, 9-10 місця. Команди, які зазнали поразки в півфінальних іграх, зустрінуться в матчах за 3-4, 7-8, 11-12 місця.

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