Сьогодні на Франківщині прощатимуться з 30-річним бійцем, який загинув в АТО

Сьогодні, 19 січня, в Івано-Франківську відбудеться похорон загиблого бійця Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор” Андрія Вітвіцького (друга “Спікера”).
Заупокійна Служба Божа та відспівування полеглого Героя проходитиме у Костелі Христа Царя, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Правого сектору.
Адреса: вул. Вовчинецька, 92. Початок Служби о 13:00.
Охочі допомогти родині загиблого бійця ДУК ПС із похованням, можуть надіславши кошти на картку ПриватБанку: 5168 7573 1515 9345 Гончарук Ярослав Олександрович.