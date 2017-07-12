Сьогодні — день фотографа

2 липня відзначають день фотографа. Колись – професія кількох обраних. Сьогодні фотографами можуть називати себе чимало людей, хто вміє чи любить фотографувати. Тому, мабуть, кожен із нас має нині додатковий привід відсвяткувати.

Прообразами фотоапартів є камери-обскури, відомі ще з часів античності, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на сайт 0342.

Першим “фотографом” у християнстві вважають святу Вероніку, іменини якої саме і вшановуємо 12 липня. Саме вона подала Ісусу Христу хустину, щоб він, йдучи на Голгофу, обтер обличчя. На хустині з’явився нерукотворний образ. Чим не прообраз фотографії?