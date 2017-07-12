Сьогодні — день фотографа

2 липня відзначають день фотографа. Колись – професія кількох обраних. Сьогодні фотографами можуть називати себе чимало людей, хто вміє чи любить фотографувати. Тому, мабуть, кожен із нас має нині додатковий привід відсвяткувати.
Прообразами фотоапартів є камери-обскури, відомі ще з часів античності, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на сайт 0342.
Першим “фотографом” у християнстві вважають святу Вероніку, іменини якої саме і вшановуємо 12 липня. Саме вона подала Ісусу Христу хустину, щоб він, йдучи на Голгофу, обтер обличчя. На хустині з’явився нерукотворний образ. Чим не прообраз фотографії?
Фотографію, як ми її розуміємо нині, створили через дві тисячі років. А день 12 липня, день Вероніки, Папа Римський офіційно затвердив як день фотографа.
Перша фотографія була зроблена в 1826 році Жозефом Нісефором Ньєпсом.
Він хотів максимально точно передати зображення. Для цього сконструював перший апарат, і відтворив вид із вікна.
Перший фотоапарат, від якго, власне, пішли сучасні, сконструював француз Дагер.
Відтоді фото стало спочатку привілеєм для обраних, а потім – мистецтвом і улюбленою справою мільйонів.
Цікаві факти про фотографію:
1. Першу кольорову фотографію зробив англійський фізик Джеймс Максвелл у 1861 році. У широкий ужиток кольорові фотографії увійшли тільки майже сто років по тому.
2. 18 травня 1980 фотограф Роберт Ландсбург виявився занадто близько до вулкану Сент-Хеленс, коли почалося виверження. Зрозумівши, що врятуватися вже не вдасться, Ландсбург спокійно продовжив фотографувати, потім упакував фотоапарат в рюкзак і накрив його своїм тілом. Камеру знайшли через 17 днів, вона зовсім не постраждала.
3. Автором найдорожчої у світі фотографії став німець Андреас Гурскі. На його роботі “Рейн II”, що має ширину 3,6 метра, зображена панорама річки Рейн. Фотографія була продана з аукціону за 4,3 мільйона доларів
5. Перше “Селфі” зробив американський фотожурналіст Меттью Б. Бредді, який працював всередині ХІХ століття.
6. Найбільша фотографія – панорама іспанського міста Севілья. Розміром 111 гігапікселів, панорама міста складається з 9750 зображень, які були згруповані в одне фото шириною у 613 376 пікселів та висотою 181 248 пікселів. Якщо перемножити ці величини, то і вийде 111 гігапікселів. Якби фотографію роздрукували, то вона б зайняла 13 тис. 800 квадратних метрів – більше ніж два стадіони.