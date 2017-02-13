Собака Лубі вчила команду “сидіти”, а навчилася — обіймати людей. ФОТО

Золотистий ретривер на ім’я Лубутіна, скорочено Лубі, живе у Нью-Йорку й не припиняє тішити перехожих своїми теплими обіймами.

Спершу Лубі обіймала лише свого господаря Цезаря, перекладача іспанської у нью-йоркській лікарні, йдеться на Daily Treat, передає УП. Життя.

Лубі полюбила обійматися після дресирування у 3-річному віці. Цезар намагався привчити свою улюбленицю до команди “сидіти”.

Щоб собака ставала на задні лапи, чоловік піднімав її передні. Після постійних повторювань цієї “вправи” Лубі почала реагувати на команду “сидіти” й притискатися до господаря.

Згодом вона перестала соромитися перехожих та почала обіймати всіх нью-йоркців, які були проти таких вуличних любощів.