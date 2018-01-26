Смартфони зможуть виявляти бактерії в їжі, – вчені

Дослідники з США повідомляють, що вони розробили новий, швидкий і недорогий метод виявлення бактерій в їжі за допомогою смартфона.

Лілі Хе, фахівець із методів виявлення забруднення харчових продуктів, і її колеги з Університету Массачусетсу заявляють: “Більшість людей у ​​всьому світі обробляють овочі та інші продукти перед їжею, однак у США все більше й більше людей віддають перевагу сирій їжі. Це наштовхнуло нас на думку, що швидка перевірка, яку можна зробити вдома, була б гарною ідеєю”, пише ОТБ Галичина.

Зі слів учених, мікробне забруднення є важливою темою дослідження. Наразі це проблема номер один для безпеки харчових продуктів.

Автори дослідження розробили чіп із особливою молекулою, відомою як 3-MBPA, яка привертає увагу бактерій і встановлює з ними зв’язок.

Чіп із 3-MBPA занурюють у зразок їжі, а потім промивають спеціальною рідиною з високою кислотністю, щоб змити з їжі цукор, жири і білки. При цьому бактерії на зразку залишаються.

Потім чіп поміщають у світловий мікроскоп, який працює разом із застосунком у смартфоні. Ця програма аналізує кількість бактерій на чіпі. Система здатна виявити 100 бактеріальних клітин на кожен мілілітр розчину.

Результати перевірки їжі можна отримати через 2 години. На сьогоднішній день стандартна перевірка наявності бактерій в їжі займає два дні. Розробники нової системи стверджують, що їхній винахід видає більш точні результати.

Метод оптичного виявлення бактерій можна буде застосовувати в домашніх умовах за допомогою адаптера мікроскопа у смартфоні, який широко доступний в інтернеті приблизно за 30 доларів США.

Зі слів учених, коли технологія буде доступна в продажі, її зможуть використовувати не тільки кухарі, а й працівники гуманітарних організацій, що перевіряють наявність бактерій в харчових продуктах і воді під час стихійних лих.