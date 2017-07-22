Скрипалька з Прикарпаття виступить разом з Андреа Бочеллі

Молода скрипалька з України Анастасія Петришак днями підписала контракт з міжнародною студією звукозапису Sony Classical.

Про це повідомляють на офіційній сторінці проекту у мережі facebook. Поки що не оголошують подробиць, але кажуть, що ми маємо готуватися до грандіозних сюрпризів, пише Music-Review Ukraine

Не випадково. Адже вся попередня кар’єра Анастасії заслуговує найбільших овацій

Анастасія Петришак народилася в Івано-Франківськy. У віці восьми років почала виступати перед публікою, перемагаючи у численних конкурсах національного і міжнародного значення.

У 2005 році переїхала до Італії, де продовжила навчання і, у віці 15 років, була зарахована в кремонську Міжнародну Академію “Вальтер Стауффер” на курс по спеціалізації гри на скрипці, під проводом маестро Сальваторе Аккардо і в Музичну академію Кіджі в Сієні, де продовжує удосконалюватися донині.

В 17 років з відзнакою закінчила навчання в Пармській консерваторії імені Арріго Бойто, потім слідував диплом Вищого Скрипкового майстер-класу в Міжнародній Академії “Incontri Col Маестро” в Імолі.

У 2015 році, закінчивши з відзнакою курси підвищення кваліфікації, які проводила маестро Лаура Горна, отримала ступінь спеціаліста-інтерпретатора в області Мистецтв і Музики в Інституті Монтеверді Кремони. Далі вступила до престижної Академію ZHdK Цюріха на курс “Master Specialized Music Performance – Solist”, де продовжила навчання у маестро Рудольфа Коельмана, одночасно вдосконалюючи майстерність гри на скрипці у таких знаменитих майстрів як Б. Белкин, С. Мінц, З. Брон, П. Амуайяль, Ф. Айо.

У 2012 році стала переможницею XVI Музичного фестивалю “Кращі випускники консерваторій та музичних закладів Італії 2011 року” в Кастрокаро Терме. У 2013 році виступила в Метрополітен-Павільйоні в Нью-Йорку, представляючи кращі італійські музичні установи.

У 2014 році виграла ряд конкурсів, в числі яких XVIIV Міжнародний конкурс в Валь-Тідоне і XV Національний музичний конкурс “Етруська Рів’єра”. Завдяки останньому отримала кілька нагород: премію скрипалів, перший приз у номінації арок і перший приз глядацьких симпатій.

Дає численні сольні-концерти в таких всесвітньо відомих театрах і концертних залах, як Аудіторіум Паганіні в Пармі, Зал Нерви у Ватикані, Великий театр в Брешії, Метрополітен-Павільйон в Нью-Йорку, театр Еліза і Аудіторіум Парк Музики в Римі, Арт-центр Goryeong в Південній Кореї, Аудіторіум “Джованні Арведі” і театр Понк’єллі в Кремоні, театр Мандзоні в Болоньї, театр Фенікс в Венеції, Муніципальний театр в Ферарі, театр Верді в Буссето, театр Арістон в Сан-Ремо, Королівський театр в Пармі, а також в Міланському катедральному соборі. Виступала з багатьма всесвітньо відомими оркестрами, серед яких Симфонічний оркестр “Артуро Тосканіні”, Італійський філармонічний оркестр, Міланський oркестр Кантеллі, оркестр Королівського театру в Пармі, оркестр театру Карло Феліче в Генуї, оркестр Россіні, симфонічний оркестр Валлеса і філармонічний оркестр України; під керівництвом знаменитих директорів: Марчелло Рота, Джанлуїджі Джелметті, Лоренцо Бізаррі, Альберто Орланді, Андреа Баттістоні, Паоло Понзіані Чьярді.

Знімалася у численних документальних фільмах, брала участь в національних та міжнародних телевізійних програмах, таких як “Петрушка”, “Наутілус”, “Che Tempo Che Fa”, “Фестиваль Сан-Ремо”, “60 Хвилин” на CBS в США, EBS international , в документальних фільмах про життя Паганіні, Страдіварі, про скрипку як музичний інструмент і роль музиканта.

З 2010 року регулярно співпрацює з відомим тенором Андреа Бочеллі, супроводжуючи його на численних концертах і користуючись при цьому великим успіхом не тільки глядачів, але і критики. Грає з італійським Камерним оркестром, що складається з кращих студентів кремонської Міжнародної Аккадеміі ім. Вальтера Стауффера, заснованої Сальваторе Аккардо, виступаючи в найважливіших італійських і зарубіжних музичних закладах. Крім класики, велику увагу приділяє сучасній музиці, виступаючи з ансамблем “Fontana Mix”, а також граючи на концертах за участю кращих сучасних композиторів світу, таких як Софія Губайдуліна, Іван Феделе, Джордж Крамб і інші.

Анастасія Петришак співпрацює з Фондом Страдіварі з Кремони, регулярно грає на всіх інструментах з колекції, створених такими прославленними скрипковими майстрами як Страдіварі, Аматі, Гварнері дель Джезу та інші. Крім того, співпрацює з лабораторією музичної акустики Політехнічного університету в Мілані і лабораторією неінвазивної діагностики в університеті Павії, які займаються акустичним аспектом музичних інструментів і фізичними параметрами старовинних скрипок Страдіварі, Аматі та Гварнері дель Джезу і сучасних інструментів, що перемогли в Трилітньому Міжнародному конкурсі лют’єрів (Concorso Triennale Internazionale di Liuteria) визначаючи особливості і відтінки тембру кожної окремої скрипки. Ця співпраця дозволила їй спеціалізуватися у використанні і оцінці старовинних та сучасних інструментів. На сьогоднішній день – більше шістдесяти. Всі завершені науково-дослідні проекти були опубліковані в провідних міжнародних наукових журналах.

У жовтні 2016 року, у винятковому порядку, з дозволу Міністерства культурної спадщини і культурної діяльності, а також муніципалітету Генуї, виступила в театрі Карло Феліче з відомою скрипкою “Il Cannone”, що належить Нікколо Паганіні, виконавши Концерт № 1 для скрипки та оркестру Н. Паганіні.

Найближчим часом Анастасія Петришак планує гастролі в Києві разом з Андреа Бочеллі.