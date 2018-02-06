Скільки заробляють прикарпатці та в яких сферах найбільше

Середній розмір заробітної плати на Прикарпатті у грудні минулого року становив 6935 грн.

Про це повідомляє “Фіртка” з посилання на ГУ статистики області.

Ця сума майже у 2,2 раза перевищувала законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати.

Найвищий рівень заробітної плати спостерігався на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, де заробітки працівників перевищили середній показник по області у 1,6–1,9 раза.

Найнижчий розмір заробітної плати зафіксовано у поштовій та кур’єрській діяльності (47,9% від середнього показника по області).

Заробітна плата збільшилась на 10,9%, а відносно грудня 2016 року – на 38,9%.

Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 січня становила 19,6 млн.грн, що складає 1,4% фонду оплати праці.

Упродовж грудня заборгованість зменшилась на 14,5 млн.грн, або на 42,6%. Погашено заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів.

У структурі загальної суми заборгованості 30,5% припадає на економічно активні підприємства, 69,5% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на підприємства промисловості (96,3%).