Скільки українців готові виїхати за кордон, – опитування

45,2% опитаних готові виїхати за кордон для того, щоб отримувати більше грошей. 31,6% хочуть жити в більш комфортних умовах, а 9,4% не можуть себе професійно реалізувати в Україні.

Такі результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Дзеркала тижня.

“З початку кризи, нагадаємо, у нас стрімко виріс такий показник як рівень абсолютної бідності” — з 3,3% в 2014-му, до 5,8% в 2015-м (Світовий банк). Підвищення мінімальної зарплати, що було необхідністю, не змогло компенсувати глибину падіння, — зазначають Юлія Мостова та Сергій Рахманін у своїй статті для DT.UA. — Середня зарплата в Україні на листопад 2017-го склала 7479 грн або 213 євро за актуальним курсом. Водій вантажівки або автобуса в Польщі заробляє від 2800 до 4000 злотих або 700-900 євро в місяць, і роботодавець готовий його не тільки годувати і забезпечити житлом, але й документи за нього оформити”.