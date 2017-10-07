Синоптики попереджають про заморозки на Прикарпатті

На Прикарпатті оголосили штормове попередження.

Очікується похолодання, температура повітря впаде подекуди до -5°, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

Вночі та вранці 8-9 жовтня по області та місту очікуються заморозки на поверхні грунту. Місцями в повітрі 0-5° морозу.

До слова, протягом минулої доби на ріках області переважала стабільність рівнів води осінньої межені, місцями відбувались незначні підйоми рівнів води 1−10 см. Окремі водні об’єкти є близькими до свого мінімального історичного значення.