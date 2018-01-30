Сім’ям загиблих внаслідок падіння бетонного крана на Фанківщині обіцяють відшкодування

Як повідомляли, сьогодні вранці шквальним вітром повалило промисловий козловий кран на залізничному вузлі у Хриплині Івано-Франківської міської ради.

36-тонний кран, який у цю мить не працював, впав на вантажівку з людьми. Двоє працівників залізниці, які були в кабіні, загинули. Ще кілька людей були у кузові, вони не постраждали, пише Курс.

Щоб звільнити тіла загиблих, працівники ДСНС розрізали кабіну спецобладнанням.

Начальник дирекції залізничних перевезень ВСП “Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень” Ярослав Лучко запевняє, що кран був добре закріплений, але порив вітру виявився надто сильним.

“О 8 годині 40 хвилин стався цей випадок, я одразу виїхав на місце. Буде ретельне розслідування. Кран зірвало через штормовий вітер, загинули працівники залізниці, особи встановлюються, але вони не місцеві… Сім’ям буде відшкодування…” – сказав Лучко.

Як розповівначальник оперативно-координаційного центру ДСНС в Івано-Франківській області Петро Василик, повідомлення про трагедію рятувальники отримали о 9:07. Кран впав на вантажівку підрядної фірми, з якою працює залізниця.

З тими людьми, які були в кузові, працювали психологи – люди в стані шоку. А щоб звільнити тіла загиблих, прийшлося кран, який впав, підняти іншим краном і розрізати кабіну. Дах кабіни фактично приплюснуло до самої підлоги.