Сім причин, чому необхідно заборонити виступи тварин у цирку. ВІДЕО

6 липня 2017 року міська рада Мукачево заборонила виступати в місті з пересувними цирками з тваринами, а в липні 2016 року таке ж рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міськради.

Крім того, в липні 2017 року Одесі відбувся цирковий фестиваль Золотий трюк Кобзова, який перший раз за шість років пройшов без участі тварин.

“Новое время” називає сім причин заборонити виступи циркових тварин.

1. Непридатні для диких тварин умови утримання

У цирків, особливо у пересувних, немає можливості, а часто і бажання робити просторі клітини і вольєри для тварин.

У своїх клітках тигри, леви і гепарди можуть зробити лише кілька кроків. А у мавп, які в природних умовах живуть на деревах, немає можливості лазити по ним або спілкуватися один з одним.

Взагалі в цирку часто не звертають уваги на те, чи живе той чи інший вид тварин групами або поодинці, і містять їх так, як зручніше людям.

В результаті у багатьох тварин починаються розлади психіки: вони забиваються в кут або стають агресивними, монотонно розгойдують головою, годинами ходять по клітці або б’ються об її прути і підлогу.

Щоб їх заспокоїти, використовують різні медичні препарати.

2. Застосування жорстоких способів дресирувань

Щоб змусити тварин виконувати невластиві їм дії, дресирувальники повинні довести свою перевагу. Для цього часто застосовується фізична сила.

Тварин часто б’ють, прив’язують, використовують електрошокер.

Щоб навчити ведмедів танцювати, їх ставлять на нагрітий лист заліза і включають музику – тварина починає стрибати від болю. Таким чином у неї виробляють умовний рефлекс – після такого дресирування ведмідь повторює цю поведінку, почувши знайомі звуки.

Проти використання тварин у цирках часто виступають ветеринари, які лікують травми, отримані тваринами під час дресирування.

3. Небезпека для глядачів і дресирувальників

Через стрес, що виникає під час дресирування, і неправильного утримання тварини іноді раптово виходять з-під контролю людей і нападають на них.

Так, 26 травня 2017 року Білій Церкві Київської області поліція повідомила, що напередодні під час виступу цирку Circus on Ice бурий ведмідь напав на глядачів.

За даними ЗМІ, дресирувальник на мить відволікся і відпустив мотузку, якою тримав дику тварину. Ведмідь, відчувши послаблення, кинувся в сторону відвідувачів.

“Під час виступу дика тварина звернула увагу на одного з відвідувачів вистави. У той момент, коли дресирувальник відволікся і послабив поводок, ведмідь накинувся на чоловіка. Він зумів відштовхнути тварину, проте ведмідь побіг на іншу сторону манежу”, – повідомило видання з посиланням на одного з очевидців.

Серед глядачів відразу почалася паніка, деякі в результаті тисняви отримали травми.

А 15 березня в Прилуках Чернігівської області з цирку, який знаходиться в місті на гастролях, втекла левиця, поранивши одного з працівників закладу.

За даними правоохоронців, інцидент стався близько першої години ночі 15 березня. Адміністратор гастролює цирку повідомив, що через недогляд персоналу клітка з дворічною левицею виявилася незамкненою.

“Робітники намагалися загнати звіра назад, левиця кинулася на одного з них і вкусила за гомілку, пошкодивши великі судини. Після цього звір перестрибнув через паркан і пішов гуляти по приватному сектору”, – розповіли поліцейські.

Хижого звіра виявили на території приватного господарства. Відзначається, що левиця напала на собаку. З дозволу власника садиби і власника левиці тварину застрелили з мисливської зброї.

4. Поганий вплив на психіку дітей

Діти, які побували у цирку, не сприймають тварин як живих істот з власною волею і характером, а дивляться на них як на іграшки.

Надалі таке ставлення може поширюватися і на людей.

Багато хто відзначає, що цирк з тваринами є пережитком минулого, коли циркові програми були ще більш жорстокими і на загальний огляд виставляли. наприклад, людей з фізичними вадами або представників неєвропейських народів.

5. Жорстокість мисливців, які постачають дитинчат диких звірів циркам

Саме на замовлення цирків мисливці часто вбивають диких звірів, щоб забрати їх дитинчат для дресирування.

Доросла дика тварина піддається дресируванню набагато гірше.

Крім того, дитинчат тварин часто перевозять для цирків контрабандою та багато з них в процесі гинуть.

6. Страшна старість

Коли тварина вже не може приносити дохід цирку через старість, найкраще, що може з нею статися – воно потрапить в зоопарк.

Її також можуть залишити жити в клітці на території цирку або і зовсім забити на м’ясо або продати в мисливське господарство, де її вб’ють для розваги.

7. Цирк може бути успішним і без тварин

Найпотужніша циркова корпорація в світі, яка виступає на п’яти континентах, – канадський Cirque du Soleil ніколи НЕ використовував в своїх виставах тварин.

Тварин також немає в Китайському державному цирку, Zirkus Ronkalli в Німеччині, Zirkus Meer в Австрії, Zirkus Swamp в Великобританії, Цирку в Мадриді.

Таким чином жорстоке поводження з тваринами зовсім не є обов’язковою умовою успіху в XXI столітті.