Шведський інвестор планує впроваджувати в Коломиї соціальні проекти. ВІДЕО

Коломиєю все більше цікавляться іноземні інвестори.
Один з них – Гокан Андерссон зі Швеції – вже кілька років вкладає свої кошти у столицю Покуття, повідомляє ТРК РАІ.
Однак не лише бізнесовими справами займається швед.
Він ще й активно бере участь у соціальних проектах, які хоче впроваджувати разом з керівництвом міста.
Серед його ініціатив зелена енергетика, а також власна академія, куди запрошуватимуть коломийську молодь з подальшим працевлаштуванням.
Детальнаше дивіться у сюжеті.
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