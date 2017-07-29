Шведський інвестор планує впроваджувати в Коломиї соціальні проекти. ВІДЕО

Коломиєю все більше цікавляться іноземні інвестори.

Один з них – Гокан Андерссон зі Швеції – вже кілька років вкладає свої кошти у столицю Покуття, повідомляє ТРК РАІ.

Однак не лише бізнесовими справами займається швед.

Він ще й активно бере участь у соціальних проектах, які хоче впроваджувати разом з керівництвом міста.

Серед його ініціатив зелена енергетика, а також власна академія, куди запрошуватимуть коломийську молодь з подальшим працевлаштуванням.

Детальнаше дивіться у сюжеті.

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