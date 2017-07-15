Схуднути до відпустки – реально! Коломийські тренери дають поради

У літню пору як ніколи набуває актуальності питання спорту та здорового способу життя. Головною причиною є настання пляжного сезону, коли жінки та дівчата хочуть показати струнке підтягнуте тіло, а чоловіки та юнаки – похизуватись рельєфними м’язами. Але ж як досягнути бажаного результату і здійснити давню мрію – схуднути до літа? Про це ми запитали у тренерів фітнес-центрів Коломиї.

У фітнес-центрі “Тирлич” працює один з кращих у своїй сфері тренер з фітнесу та бодібілдингу – Євген Лящовський. Спортсмен розповів про свій нелегкий шлях, мотивуючи цим інших.

“Я почав займатись спортом у 12 років. З дитинства мріяв мати гарне тіло. 5 років займався карате. Битися навчився, та зовнішній вигляд не змінився”, – ділиться Євген.

У 17 років він знайшов себе у пляжному бодібілдингу, чим займається і досі. Зараз Євген Лящовський – неодноразовий чемпіон та призер змагань з бодібілдингу в категорії “менс фізік”.

“Схуднути можна тільки за рахунок дієти (дефіциту калорій) шляхом зменшення жирів та частково вуглеводів у раціоні”, – розповідає Євген.

У “Кляшторі” тренує дворазовий чемпіон світу з пауерліфтингу Назар Дячук. Тренує, як пауерліфтерів, так і тендітних дівчат. І, найголовніше, усі отримують бажаний результат.

“Почав тренуватись у 14 років. Займався стабільно і фанатично”.

Підкреслює, що фанатичність – погана риса у будь-якій справі. Краще працювати наполегливо і постійно.

“Як схуднути? Дієта та високоінтенсивні тренування. Нічого не їсти – не означає сидіти на дієті”.

Спортсмен рекомендує харчуватись 4-5 разів на день для кращого метаболізму (обміну речовин). А на питання “Чи є шанс схуднути до відпустки?”, каже, що можна скинути навіть 5-7 кг за 2 тижні, проте це зовсім не здорово.

Тренер фітнес-центр “Proffitness” Андрій Атаманюк розповів нам про свій шлях до теперішньої форми.

“Роки займався безрезультатно, та ніколи не здавався. Постійні тренування і наполегливість допомогли досягти успіху”.

“Схуднути до відпустки реально, навіть на 10 кг за місяць. Проте, це сильний стрес для організму. Краще починати заздалегідь”, – наголошує Андрій.

Про результати в схудненні, як і в будь-якій іншій справі, каже: “Головне – наполегливість і стабільність”.

Отже, як ви могли помітити, думки експертів у більшості збігаються. То ж одягаємо кросівки та спортивну форму і всі на тренування.

Як показує статистика, влітку спортзали Коломиї відвідують найменше людей – близько 120-150, в той час, коли взимку – 300-350, а весною та осінню – 200-250.

Влітку – мінімум одягу, а значить – максимум зусиль!

Людмила КАДОБ’ЯНСЬКА

Читайте також: Життя після проекту: “Зважені та щасливі” Роман Яремко і Володимир Однорог тепер допомагають іншим втілити свою мрію