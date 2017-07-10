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Штормове попередження: вже за кілька годин синоптики обіцяють грози, град і шквали

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Управління з питань цивільного захисту ОДА поширює штормове попередження.

В найближчі 2 години із збереженням до кінця дня 10 липня, протягом доби 11 липня по області та місту очікуються грози, град, шквалисте посилення вітру 17-22 м/сек.

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