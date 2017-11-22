Шокуючі подробиці смерті однорічної дитини на Коломийщині. ФОТО+ВІДЕО

Як повідомлялося, на Коломийщині на свій день народження помер однорічний хлопчик. Дитина захворіла на гостру респіраторну вірусну інфекцію, яку можна було вилікувати. Проте батьківська байдужість стала фатальною.

Трагедія сталася 13 листопада у сім’ї, яка виховувала 7 дітей. Про неблагополучність сім’ї і те, що матір і батько часто вживають алкогольні напої, у поліцію та в місцеву раду повідомляли мешканці села Печеніжина, де живе родина. Відтак 4 дітей забрали в спеціалізовану школу-інтернат, інформує Місто.

У 2007 році через пневмонію і недогляд батьків померла 11-місячна дівчинка. Тоді працівники поліції зафіксували батьківську байдужість згідно зі ст. 166 ККУ “Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки” та ст. 164 ККУ “Ухилення від сплати аліментів на утримання”. Судом їх було засуджено та застосовано щодо них виправні роботи. Проте вирок суду вони не виконали – не відпрацювали. Пізніше сплатили штраф.

Опісля соціально-побутові умови покращувалися і за клопотанням мами дітей повернули батькам. Умовно повернули – діти з інтернату приїжджають тільки на вихідні та канікули. Однак батьків не позбавляли прав.

Раніше сім’я на обліку перебувала. Згодом у жінки й чоловіка народилися два хлопчики – 2013 і 2016 року народження. Старший проживав офіційно з батьком, а молодший, який помер, – з матір’ю. Чоловік і жінка офіційно розлучені. Сусіди кажуть, що матір, мешкаючи в Молодятині, нібито приходить в гості до колишнього чоловіка в Печеніжин. Цьогоріч ніяких скарг щодо сім’ї не надходило. Під соціальним супроводом сім’я не була.

Коли помер однорічний хлопчик, на місце події прибули лікарі. Педіатр Печеніжинської амбулаторії Зоряна Тарандюк каже, що зателефонували сусіди і повідомили, що виявили неживу дитину. Картина, яку побачили, шокувала, розповіли медики: неживий хлопчик лежав на ліжку, поруч спав п’яний батько, а чотирирічний брат грався у кімнаті.

“На місці події ми виявили труп дитини. Вона уже була з плямами трупними, вся синя. У хлопчика були потріскані губи, ймовірно, від температури. Про причину смерті не можна було одразу сказати, але смерть наступила приблизно 6-8 годин раніше. На місці події був батько, який у стані сп’яніння спав. Коли його розбудили, то він навіть не розумів, що сталося. Не зміг сказати, як його звати. Була й бабця дуже старенька. Казала, що з вечора дитина ще була жива. Мама хлопчика пішла зранку і ніби по ліки для нього”, – розповіла Зоряна Тарандюк.

Медики транспортували померлу дитину до Коломийського моргу. Забрали і брата Дмитрика.

Дмитрика забрали з правоохоронцями, щоб перевірити стан здоров’я. Мама з’явилася не одразу. Сусіди заявляли, що вона знала про смерть сина, але боялася повертатися додому.

Зоряна Тарандюк каже, що часто навідувалися з соціальними працівниками до цієї сім’ї.

Сусіди і медики не приховують свого обурення. Упевнені, що соціальні служби могли забрати маленьких дітей, аби вберегти від трагедії.

Керуюча справами виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради пояснює, що в селищній раді немає наразі відповідальної особи за це:

“Ця сім’я багатодітна і неблагополучна. Виховувалися семеро дітей, двоє померли. Соціальні служби зараз не дивилися за сім’єю, бо не було повідомлень ні від сусідів, ні від медичних працівників. Мама з дитинкою зверталися до лікарів. Здійснювався патронаж. Коли ж померла перша дитина, то сусіди часто зверталися, що батьки випивають, а зараз нічого не казали. В кожну сім’ю ми не можемо навідуватися”.

Батько Віталій Баланда відмовився пояснити, чому померла дитина і що сталося. Проте визнав, що дитина хворіла. “Ади, так сталося, я не буду коментувати. Питайтеся жінки”, – висловився він.

Мама Марія Баланда у коментарях плуталася. До лікаря не зверталася, бо в неділю син грався ще, а у понеділок уже помер.

У суботу хлопчика поховали. Але навіть похорони організувати не було кому. Мешканці села самотужки прибирали хату батька, аби відбулося прощання.

Тим часом правоохоронці повідомили висновки експертизи. Відомо, що дитина хворіла на ГРВІ.

“Це банальна простуда. Якщо б дитині своєчасно надали медичну допомогу чи належний догляд батьків був би, то трагедії ніякої б не сталося”, – каже Вадим Василецький, старший інспектор Коломийського відділу поліції.

Коломийські поліцейські ініціюватимуть, аби дітей вилучили, а також на комісії з прав дітей клопотатимуть про позбавлення батьків прав. З цим питанням уже звернулися до Печеніжинської ОТГ. У процесі розслідування буде встановлено, хто відповідатиме перед законом – батько чи матір.

За фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ “Умисне вбивство” з відміткою “раптова смерть” і за уже добре відомою батькам статтею 166 ККУ “Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки”.

“Ми розглядаємо, що причиною смерті стало те, що неналежно доглядали батьки і несвоєчасно викликали лікаря. Саме це спричинило смерть”, – підкреслила Алла Бойчук, начальник відділу ГУНП в Івано-Франківській області.