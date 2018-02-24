Школярі Коломиї стали призерами всеукраїнських олімпіад. СПИСОК

Коломийська освіта щороку приємно дивує гарними результатами. Не дивно, що у нашому міста бажають навчатися так багато мешканців довколишніх сіл.

У цьому році коломийські учні здобули призові місця на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також на



міжнародних конкурсах та Малій академії наук, інформує управління освіти, передає Дзеркало Коломиї.

Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017-2018 н. р.

Екологія

1. Сутиська Ксенія Юріївна, учениця 10 класу навчально – виховного комплексу №9 “Школа природничо-математичний ліцей” ( ІІ місце, вчитель Бонарєва Світлана Олександрівна).

2. Кшижевський Ігор Володимирович, учень 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 ( ІІ місце, вчитель Сербенюк Галина Іванівна).

3. Тринога Олеся Михайлівна, учениця 11-го класу навчально – виховного комплексу №9 “Школа природничо-математичний ліцей” ( ІІІ місце, вчитель Костинюк Марія Михайлівна).

Французька мова

4.Костенко Наталія Валеріївна, учениця 11-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Т.Г.Шевченка (І місце, вчитель Настащук Ірина Миколаївна).

5.Кучер Максим Миколайович, учень 11-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Т.Г.Шевченка (ІІІ місце, вчитель Настащук Ірина Миколаївна).

6.Гвоздіцький Вадим Ярославович, учень 11-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Т.Г.Шевченка (ІІІ місце, вчитель Настащук Ірина Миколаївна).

7.Томенчук Анастасія Олександрівна, учениця 10-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Т.Г.Шевченка (ІІІ місце, вчитель Наумчук Лілія Панасівна).

8.Мигович Вікторіюя Володимирівна, учениця 10-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Т.Г.Шевченка (ІІІ місце, вчитель Наумчук Лілія Панасівна).

Англійська мова

9.Мельничук Софія Зіновіївна, учениця 10-го класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 імені В.Стефаника (ІІІ місце, вчитель Потятиник Наталія Василівна.

10.Кішкіна Ольга Геннадіївна, ученицюя 10-го класу гімназії імені М.Грушевського (ІІІ місце, вчитель Сафіна Марія Олексіївна).

11.Солецький Павло Олександрович, учень 9-го класу гімназії імені М.Грушевського (ІІІ місце, вчитель Мицкан Любов Іванівна).

12.Кушнір Діана Віталіївна, учениця 9-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ( ІІІ місце, вчитель Буджак Наталія Іванівна).

Математика

13.Гладюк Дмитро Русланович, учень 7-го класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №10 (ІІ місце, вчитель Кузюк Ольга Йосифівна).

14.Гретчука Андрія Романовича, учня 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 (ІІІ місце, вчитель Малярчук Олександра Романівна). 15. Новіцького Єдварда Віталійовича, учня 8 класу навчально – виховного комплексу №9 “Школа природничо-математичний ліцей” ( ІІІ місце, вчитель Лисишина Ганна Георгіївна)

Географія

16. Атаманюк Олег Русланович, учень 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені Сергія Лисенка (ІІ місце, вчитель Ілюк Олеся Володимирівна).

17. Плекан Олег Юрійович, учень 9 –го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Т.Г.Шевченка (ІІІ місце, вчитель Ковальська Уляна Петрівна).

18. Антонюк Олексій Романович, учень 10-го класу гімназії імені Михайла Грушевського (ІІІ місце, вчитель Матковська Любов Михайлівна).

19. Угринчук Віталій Романович, учень 11-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 (ІІІ місце, вчитель Іванішин Леся Степанівна).

20. Криворучко Ілля Валерійович, учень 9 -гокласу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Василя Стефаника (ІІІ місце, вчитель Левицька Марія Василівна).

Астрономія

21. Захарук Юлія Святославівна, учениця 11-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 (ІІІ місце, вчитель Ількевич Володимир Антонович).

Інформатика

22. Филипюка Андрія Михайловича, учня 7-го класу гімназії імені Михайла Грушевського ( І місце, вчитель Кольцюк Валерій Дмитрович).

23.Антонюка Олексія Романовича, учня 10-го класу гімназії імені Михайла Грушевського( ІІ місце, вчитель Кольцюк Валерій Дмитрович).

24. Сенюк Остап Адамович, учень 9-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 (ІІІ місце, вчитель Кравчук Леся Михайлівна)

Хімія

25.Шукайлик Остап Віталійович, учень 8-го класу гімназії імені Михайла Грушевського (ІІІ місце, вчитель Кривюк Лілія Михайлівна).

26.Куташівська Жасмін Віталіївна, учениця 8-го класу навчально-виховного комплексу №9 “Школа-природничо-математичний ліцей” (ІІІ місце, вчитель Гулик Людмила Миколаївна).

27.Бурак Юлія Андріївна, учениця 9-го класу навчально-виховного комплексу №9 “Школа-природничо-математичний ліцей” (ІІІ місце, вчитель Кушка Надія Йосипівна).

28.Семенченко Олександр Валерійович, учень 9-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка (ІІІ місце, вчитель Вишнівська Галина Георгіївна).

Історія

29.Крамаренко Владислав Сергійович, учень 8-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені Сергія Лисенка (ІІІ місце, вчитель Григорук Леся Михайлівна).

30.Палій Анастасія Андріївна, учениця 8-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 (ІІІ місце, вчитель Чокинюк Оксана Михайлівна).

31.Плекан Олег Юрійович, учень 9-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені Т.Г.Шевченка (ІІІ місце, вчитель Тарновецька Лариса Павлівна).

32.Магас Віталія Юріївна, учениця 9-го класу гімназії імені Михайла Грушевського (ІІІ місце, вчитель Боледзюк Ірина Степанівна).

33.Івасюк Ольга Романівна, учениця 10-го класу гімназії імені Михайла Грушевського (ІІІ місце, вчитель Боледзюк Ірина Степанівна).

34. Угринчук Віталій Романович, учень 11-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 (ІІІ місце, вчитель Ілюк Ганна Іванівна)

35.Садов’як Михайло Дмитрович, учень 11-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені Сергія Лисенка (ІІІ місце, вчитель Григорук Леся Михайлівна).

36. Михайлюк Володимир Васильович, учень 11-го класу навчально-виховного комплексу №9 “Школа-природничо-математичний ліцей” (ІІІ місце, вчитель Павлюк Надія Володимирівна).

Правознавство

37.Пантелюк Юлія Сергіївна, ученицю 9-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені Сергія Лисенка (ІІІ місце, вчитель Петришин Дмитро Васильович).

38.Івасюк Ольга Романівна, учениця 10-го класу гімназії імені Михайла Грушевського (ІІІ місце, вчитель Ткачук Оксана Євгенівна).

39.Білак Тарас Михайлович, учень 11-го класу навчально-виховного комплексу №9 “Школа-природничо-математичний ліцей” (ІІІ місце, вчитель Павлюк Надія Володимирівна).

Фізика

40.Мельник Роман Васильович, учень 10-го класу навчально-виховного комплексу №9 “Школа-природничо-математичний ліцей” (ІІІ місце, вчитель Гургула Галина Ярославівна).

41.Гуцуляк Володимир Віталійович, учень 9-го класу навчально-виховного комплексу №9 “Школа-природничо-математичний ліцей” (ІІІ місце, вчитель Гургула Галина Ярославівна).

42.Новіцький Едвард Віталійович, учень 8-го класу навчально-виховного комплексу №9 “Школа-природничо-математичний ліцей” (ІІІ місце, вчитель Гургула Галина Ярославівна).

43.Крамаренко Владислав Сергійович, учень 8-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені Сергія Лисенка (ІІІ місце, вчитель Гультай Ганна Ярославівна).

Німецька мова

44.Валовська Андріана Віталіївна, учениця 9-го класу гімназії імені Михайла Грушевського (ІІ місце, вчитель Пашко Тетяна Миколаївна).

45.Лащук Софія Дмитрівна, учениця 9-го класу гімназії імені Михайла Грушевського (ІІІ місце, вчитель Пашко Тетяна Миколаївна).

46.Вітенко Ольга Олегівна, учениця 10-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені Сергія Лисенка (ІІІ місце, вчитель Векерик Світлана Вікторівна).

47.Копильців Дмитро Васильович, учень 10-го класу гімназії імені Михайла Грушевського (ІІІ місце, вчитель Пашко Тетяна Миколаївна).

48.Шульц Марина Володимирівна, учениця 11-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені Сергія Лисенка (ІІІ місце, вчитель Векерик Світлана Вікторівна).

49. Олінкевич Дарина Назарівна, учениця 11-го класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 імені В.Стефаника (ІІІ місце, вчитель Дмитерко Марія Романівна).

Біологія

50.Куташівська Жасмін Віталіївна, учениця 8-го класу навчально-виховного комплексу № 9 “Школа-природничо-математичний ліцей” (ІІ місце, вчитель Костинюк Марія Михайлівна).

51.Бурак Юлія Андріївна, учениця 9-го класу навчально-виховного комплексу № 9 “Школа-природничо-математичний ліцей” (ІІ місце, вчитель Бонарєва Світлана Олександрівна).

52. Каракаш Марілін Ліліанівна, учениця 9 –го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Т.Г.Шевченка (ІІ місце, вчитель Вишнівська Галина Георгіївна).

53. Музичук Олексій Михайлович, учень 10-го класу навчально-виховного комплексу № 9 “Школа-природничо-математичний ліцей” (ІІ місце, вчитель Бонарєва Світлана Олександрівна).

54.Крамаренко Владислав Сергійович, учень 8-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Сергія Лисенка (ІІІ місце, вчитель Пастушенко Оксана Дмитрівна).

55. Зарембовську Богдану Олегівну, ученицю 8-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 (ІІІ місце, вчитель Скробало Ірина Володимирівна).

56.Сутиська Ксенія Юріївна, учениця 10-го класу навчально-виховного комплексу № 9 “Школа-природничо-математичний ліцей” (ІІІ місце, вчитель Бонарєва Світлана Олександрівна).

57.Козак Регіна Захарівна, учениця 10-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 (ІІІ місце, вчитель Арсенич Леся Валеріївна).

58.Вербіщук Богдан Тарасович, учень 11-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 імені Сергія Лисенка (ІІІ місце, вчитель Мацьків Марта Мирославівна).

Трудове навчання

59.Садов’як Михайло Дмитрович, учень 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені Сергія Лисенка (ІІІ місце, вчитель Єрохін Сергій Володимирович).

60.Підлісецький Захар Романович, учень 9 класу гімназії імені Михайла Грушевського (ІІІ місце, вчитель Филипюк Михайло Михайлович).

61.Шовгенюк Надія Миколаївна, учениця 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 (ІІІ місце, вчитель Кушмарак Ольга Михайлівна).

Українська мова

62.Мицак Христина Ярославівна, учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 (І місце, вчитель Слаба Людмила Іванівна).

63.Гринюк Олександра Ярославівна, учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 імені Героя України Тараса Сенюка (ІІ місце, вчитель Гринюк Оксана Іванівна).

64.Крамаренко Владислав Сергійович, учень 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 імені Сергія Лисенка (ІІІ місце, вчителі Козарук Тетяна Миколаївна та Федорян Галина Михайлівна).

65.Кушнір Діана Віталіївна, учениця 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 (ІІІ місце, вчитель Слаба Людмила Іванівна).

66.Щавінська Арсенія Ігорівна, учениця 11 класу гімназії імені Михайла Грушевського (ІІІ місце, вчителі Петранюк Уляна Василівна та Цепла Любов Петрівна).

67.Шинькарук Ярина Богданівна, учениця 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 (ІІІ місце, вчитель Рибець Наталія Петрівна).

Економіка

68. Кубацька Христина Володимирівна, учениця 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 ім. Т.Г.Шевченка (ІІІ місце, вчитель Ковальська Уляна Петрівна)

Переможці ІІІ етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

1.Зосімова Яна Валеріївна, учениця 3-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 імені Героя України Тараса Сенюка, ІІ місце, вчитель Юрчук Оксана Дммитрівна.

2.Клюсик Анастасія Миколаївна, учениця 5-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, І місце, учитель Слаба Людмила Іванівна.

3.Щавінська Арсенія Ігорівна, учениця 11-го класу гімназії імені Михайла Грушевського, ІІІ місце, учитель Петранюк Уляна Василівна.

Переможці ІІІ етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

1.Томахов Артур Алєксєйович, учень 5-го класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Василя Стефаника, ІІ місце, учителі: Човганюк Мирослава Василівна, Кочержук Іванна Іванівна.

2.Кушнір Діана Віталіївна, учениця 9-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, ІІІ місце, учитель Слаба Людмила Іванівна.

3.Гринюк Олександра Ярославівна, учениця 10-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 імені Героя України Тараса Сенюка, ІІ місце, учитель Гринюк Оксана Іванівна.

Переможці ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

1.Граділь Діана Ігорівна, учениця 11-го класу гімназії імені Михайла Грушевського (І місце,науковий керівник Гриджук Вікторія Дмитрівна);

2.Антонюк Олексій Романович, учень 10-го класу гімназії імені Михайла Грушевського (І місце,науковий керівник Гриджук Вікторія Дмитрівна);

3.Кішкіна Ольга Геннадіївна, учениця 10-го класу гімназії імені Михайла Грушевського (І місце,науковий керівник Гнатюк Марія Миколаївна);

4.Сутиська Ксенія Юріївна, учениця 10-го класу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» (І місце,науковий керівник Бонарєва Світлана Олександрівна);

5.Волкова Євгенія Костянтинівна, учениця 9-го класу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» (І місце,науковий керівник Волинська Надія Василівна).

6.Амброзяк Оксана Василівна, учениця 10-го класу НВК №9 “Школа-природничо-математичний ліцей” (ІІ місце,науковий керівник Партей Роксолана Петрівна);

7.Кучірка Олег Андрійович, учень 11-го класу НВК №9 “Школа-природничо-математичний ліцей»”(ІІ місце,науковий керівник Гургула Галина Ярославівна).

8.Івасюк Ольга Романівна, учениця 10-го класу гімназії імені Михайла Грушевського (ІІІ місце,науковий керівник Сембратович Любов Василівна);

9.Приймак Наталія Миколаївна, учениця 9-го класу НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» (ІІІ місце,науковий керівник Джуравець Роман Володимирович).