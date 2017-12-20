Шкільним лідерам Коломиї провели екскурсію міською радою. ФОТО

Напередодні свят міський голова Ігор Слюзар запросив лідерів парламентів коломийських шкіл на екскурсією міською радою.

Без сумніву, школярам найбільш цікаво було відвідати таємниче ратушеве горище і з балкону оглядового майданчика побачити панорами коломийського середмістя, йдеться у повідомленні прес-служби міськради.

У сесійній залі молодь спробувала себе кріслі мера, діти розпитували про роботу депутатів і загалом міської ради.

Ігор Слюзар пояснив систему управління та особливості роботи міського голови, відповів на питання про родину, дозвілля та власні уподобання.

Під час чаювання розмова продовжилася у теплій сімейній атмосфері. Голова міста був приємно здивований активностю нашої молоді, адже їхні питання стосувалися досить дорослих тем: будівництво водно-спортивного комплексу, притулку для тварин, зведення спортивних майданчиків, завершення будівництва спортзалу ліцею та багато інших.

– З такою молоддю майбутнє мене не лякає. Вони амбітні, розкуті, здатні брати на себе відповідальність. Одним словом, справжні лідери. А з огляду на те, що більшість голів парламентів – жінки, маю надію, що скоро серед міських урядників буде багато представниць прекрасної статі, – поділився враженнями від зустрічі міський голова Ігор Слюзар.

Така зустріч – новинка для міської ради, але вже з перших хвилин стало розуміло, що це дуже важливо для майбутніх лідерів. Школярі ще довго не хотіли відпускати міського голову: розпитували, уточнювали, пропонували власне бачення. На згадку Ігор Слюзар подарував кожному з представників школи футболку з логотипом міста, органайзер та горнятко, а також запросив зустрітися за рік.