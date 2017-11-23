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Що їдять народні депутати на обід. ФОТО

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Глава державного підприємства “Їдальня” управління справами апарату Ради Микола Бобренко розповів про смакові пристрасті нардепів.

Про це повідомляє Politeka.

Don Yapon

“Найпопулярніші страви – це звичайні страви української кухні. Наприклад, з перших страв – червоний борщ з пампушками, грибна юшка. На друге часто беруть  котлети з курки, телятини і змішаного фаршу”, – розповів він.

Також Бобренко додав, що їдальня Верховної Ради пропонує понад 300 страв на обід, які змінюються практично щодня, залежно від попиту.

Тому нардепи можуть насолоджуватися щодня новими, вишуканими стравами.

За словами Бобренка, в середньому за обід парламентарі витрачають сто гривень.

Бутерброди з сьомгою: що найчастіше їдять депутати на обід - фото 210935

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