Що відбувається з нашим тілом, коли на вулиці стає холодно

Є люди, які живуть у теплому кліматі увесь рік, однак нам з цим не пощастило.
Зима вже скоро, тож варто знати до чого готуватися, адже морози здатні впливати на наш організм. Причому побічні ефекти можуть бути не тільки фізичними, але й психічними, пише УП.Життя.
Доктор клінічної медицини Альберт Енн з NYU Langone Health пояснює на що слід звернути увагу, коли навколишня температура знизиться.
Ви спалюєте більше калорій.
Дослідження показують, що ваш базальний обмін речовин – скільки калорій ви спалюєте просто для існування, не роблячи ніякої надлишкової активності, – трохи збільшується при більш холодних температурах.
Дійсно, вашому тілу доводиться активніше працювати, щоб залишатися теплим, але не варто розраховувати, що це буде частиною вашого плану з втрати ваги, зазначає Енн.
“Це не настільки значно, щоб помітити різницю”, – пояснює доктор, якого цитує The Huffington Post.
Ваші кінцівки стають тоншими і мерзнуть.
Ви коли-небудь помічали, що каблучка на пальці відчувається вільніше взимку? Це не у вашій уяві. Кінцівки мають тенденцію до набряку в більш жаркому кліматі.
“Холодна погода, як правило, стискає кровоносні судини, щоб зберігати тепло і підтримувати температуру тіла”, – пояснює Енн.
В кінцевому підсумку відбувається менший прилив крові до кінцівок і вони можуть мерзнути.
Деякі люди навіть відчувають стан, який називається хворобою Рейно, – це коли частини тіла (руки, ноги та вуха) відчуваються як онімілі чи захололі.
“Це не небезпечно, але може бути дуже незручно або болюче”, – каже науковець.
Він додає, що полегшити симптоми можна виключно зменшуючи термін перебування на холоді та носінням теплого одягу.
Ваш зір може постраждати.
На думку експертів, надмірно низькі температури, холодний вітер та сніг можуть впливати на нашу здатність бачити.
Сонце, що відбивається від снігу, може спричинити пошкодження рогівки або навіть її спалення. Не забувайте носити сонцезахисні окуляри під час заметілей та прояснень.
Ваше обличчя стає червоним.
Якщо взимку ваш ніс трішки нагадує клоунський, то не хвилюйтеся, – це нормально.
Ніч та щоки червоніють на холоді, бо в цей час кров переорієнтовується на більш важливі сфери, як от серце або легені.
Коли ж ви нагріваєтеся, кров повертається до звичайних місць.
Ви можете мати більший ризик серцевого нападу.
“Це радше стосується літніх людей та тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання, але пам’ятати таке повинен кожен”, – зазначає Альберт Енн.
Коли тіло намагається зберегти тепло, збільшується тиск на серце. Воно повинне працювати активніше, щоб розігнати кров до кінцівок. Це також може призвести до незначного підвищення артеріального тиску.
Доктор рекомендує практикувати здоровий спосіб життя і пильно відстежувати симптоми серцевого нападу.
Ви можете відчути падіння настрою, а то й депресію.
Зимовий сплін реальний. Просте падіння настрою відбувається через відсутність вітаміну D, однак бувають і значно серйозніші випадки – сезонний афективний розлад та депресія.
Енн рекомендує взимку виконувати багато фізичних вправ та проводити на вулиці, за світлового дня, якомога більше часу.
Якщо ви відчуваєте, що ваш настрій сильно впливає на працездатність та заважає повсякденному життю, то зверніться до лікаря, можливо вам може знадобитися більш цілеспрямоване лікування психічного здоров’я.