Що відбувається з нашим тілом, коли на вулиці стає холодно

Є люди, які живуть у теплому кліматі увесь рік, однак нам з цим не пощастило.

Зима вже скоро, тож варто знати до чого готуватися, адже морози здатні впливати на наш організм. Причому побічні ефекти можуть бути не тільки фізичними, але й психічними, пише УП.Життя.

Доктор клінічної медицини Альберт Енн з NYU Langone Health пояснює на що слід звернути увагу, коли навколишня температура знизиться.

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