Що робити, якщо вам намагаються продати БАДи для лікування

Останнім часом почастішали випадки недобросовісного розповсюдження біологічно активних добавок (БАДів).

Водночас ефективність БАДів для лікування не доведена, а їх позиціонування як лікарських засобів порушує права громадян і може бути підставою для звернення до правоохоронних органів, йдеться на сайті МОЗу, пише Дзеркало Коломиї.

БАДи – це не ліки

Біологічно активні добавки не є лікарськими засобами в розумінні Закону України “Про лікарські засоби”.

Згідно з законом, лікарський засіб – будь-яка речовина або комбінація речовин, що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин, яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу.

Всі лікарські засоби, дозволені до використання в Україні, містяться в Державному реєстрі лікарських засобів України (http://www.drlz.com.ua).

Психологічний примус – підстава звернутись до поліції

Найчастіше особи, що розповсюджують БАДи, вводять в оману покупців: вони поширюють неправдиву інформацію стосовно своєї продукції, яка нібито є “панацеєю від усіх хвороб”. Це “порушує права громадян як споживачів на інформацію про продукцію та на безпеку продукції (товарів, наслідки робіт), передбачені статтями 14, 15 Закону України “Про захист прав споживачів”.

Не довіряйте рекламі, в якій вас запевняють, що БАДи – це ліки.

Будь-які агресивні дії щодо вас або ваших близьких, що виражаються в психологічному примусі до придбання БАДів, є незаконними та повинні бути підставою для звернення до правоохоронних органів, а саме – поліції.

Відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) передбачена статтею 190 Кримінального кодексу України, а заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою – статтею 192 Кримінального кодексу України.

Для захисту своїх прав громадянин може звернутись до центрів безоплатної правової допомоги (єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103 цілодобово та безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України).

Більше інформації про центри безоплатної правової допомоги розміщено на сайті Міністерства юстиції України.

Міністерство охорони здоров’я України закликає громадян бути уважними та обережними. Консультуйтесь із лікарем перед прийомом будь-яких препаратів.